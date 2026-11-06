İZMİR'DE 15 SAATLİK SU KESİNTİSİ | İzmir'de sular ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İZSU hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 6 Kasım Cuma İzmir su kesintisi detayları...
ÇİĞLİ YAKAKENT Revizyon çalışması06.11.2026 - 20:0007.11.2026 - 07:00 11 saatlik kesinti
KARABAĞLAR AYDIN06.11.2026 saat 01:15 ile 09:30 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN CUMHURİYET, GAZİ, KEMAL ATATÜRK, ULUS06.11.2026 saat 08:59 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BIÇAKÇI05.11.2026 saat 20:00 ile 06.11.2026 saat 11:00 arasında yaklaşık 15 saat su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ GAZİPAŞA, İSMETPAŞA, SALİMBEY06.11.2026 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
GÜZELBAHÇE ÇAMLI, MUSTAFA KEMAL PAŞA, YELKİ06.11.2026 saat 09:30 ile 12:25 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR AYDIN06.11.2026 saat 01:15 ile 11:00 arasında yaklaşık 10 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK LALE, MEHTAP06.11.2026 saat 09:25 ile 12:25 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.