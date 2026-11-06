İZMİR'DE 15 SAATLİK SU KESİNTİSİ | İzmir'de sular ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İZSU hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 6 Kasım Cuma İzmir su kesintisi detayları...