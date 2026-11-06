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Haberler İzmir İzmir'de acı olay! Bir an dikkatsizlik ölümle sonuçlandı

İzmir'de acı olay! Bir an dikkatsizlik ölümle sonuçlandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti.

AA

Giriş Tarihi:

İzmir’de acı olay! Bir an dikkatsizlik ölümle sonuçlandı

Son dakika İzmir haberleri... N.B'nin kullandığı 34 AT 3906 plakalı kamyon, Akıncı Mahallesi Fevzi Paşa Bulvarı'nda yaya geçidi yakınında yolun karşısına geçmeye çalışan Armağan Zafer Sunar'a (60) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Sunar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Sunar'ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sürücü N.B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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