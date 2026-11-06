Haberler İzmir İzmir'de çocuklu ailelerin gizli rotası: Bir biletle hafta sonu macerası! Hem ekonomik hem de arabasız İzmir'de çocuklu ailelerin gizli rotası: Bir biletle hafta sonu macerası! Hem ekonomik hem de arabasız İzmir haberleri... İzmir'den günübirlik yola çıkıp hem binlerce yıllık tarihin izini sürmek hem de taş sokaklı bir Ege köyünde mola vermek ister misiniz? Selçuk, Efes Antik Kenti ve Şirince'yi kapsayan gezi rotasında ulaşım seçenekleri, gezilecek yerler, yöresel lezzetler, çocuklu ailelere uygun alternatifler ve gezi bütçesine dair merak edilenleri bir araya getirdik. HABER MERKEZİ









İzmir haberleri... İzmir'de yaşayanlar veya Ege'yi keşfetmek için kente gelenler hafta sonunu nasıl değerlendirebilir? Hem tarihi yapıları görmek hem yöresel lezzetleri tatmak hem de fotoğraf karelerine yakışan sokaklarda dolaşmak mümkün mü? Bunun için kilometrelerce yol gitmeye gerek yok. İzmir'den başlayan Selçuk-Efes-Şirince rotası, tek günlük bir geziyle tarihten gastronomiye, kültürden köy yaşamına uzanan farklı deneyimleri bir araya getiriyor. Peki Efes Antik Kenti'nde nereler görülmeli, Şirince'de ne yenmeli, çocuklu aileler bu rotada nelere dikkat etmeli ve bir günlük gezi için ne kadar bütçe ayrılmalı? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...

İZMİR'DEN SELÇUK VE EFES'E NASIL GİDİLİR? İzmir'den yola çıkanların ilk durağı Selçuk oluyor. Özel araçla yaklaşık 75-80 kilometrelik mesafede bulunan Selçuk'a trafik durumuna göre 1-1,5 saatte ulaşılabiliyor. Otomobil kullanmak istemeyenler ise İZBAN üzerinden Tepeköy aktarmasıyla Selçuk'a gidebiliyor. Basmane-Selçuk bölgesel tren seferleri de alternatifler arasında bulunuyor. Selçuk merkezden Efes Antik Kenti'ne minibüs veya taksiyle ulaşım sağlanabiliyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Efes, rotanın en önemli duraklarından birini oluşturuyor. Celsus Kütüphanesi, Büyük Tiyatro, mermer caddeler ve antik kalıntılar ziyaretçileri binlerce yıllık bir yolculuğa çıkarıyor.