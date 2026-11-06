SON DAKİKA: Fenerbahçe otobüsüne saldırısında yeni gelişme: İddianamede 5 şüpheliye ceza

Son dakika: Trabzon'da 2015 yılında Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse yönelik silahlı saldırıya ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık, 5 şüpheli için 39 kişiye yönelik öldürmeye teşebbüs suçundan ceza talep etti.
Başsavcılığın Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamada, yeni deliller ışığında yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller, HTS ve baz istasyonu kayıtları, kriminal incelemeler, adli tıp raporları ve dosyadaki diğer bulguların birlikte değerlendirildiği belirtildi.
Soruşturma sonucunda 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendiği bildirilen açıklamada, şüphelilerden bazılarının takım otobüsünün güzergahını takip ederek gelişini haber verdiği, diğer şüphelilerin ise otobüsün geçişi sırasında av tüfeğiyle ateş açtığının değerlendirildiği kaydedildi.
Saldırıda otobüs şoförünün hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı, otobüste bulunan futbolcular ile teknik heyet mensuplarının da saldırıdan etkilendiği aktarılan açıklamada, şoförün yaralanması nedeniyle kaza tehlikesi atlatan otobüste maddi hasar meydana geldiği ifade edildi.
İddianamede şüphelilerin, otobüste bulunan 39 kişiye karşı "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve otobüs sahibi yönünden "mala zarar verme" suçlarını iştirak halinde işlediklerinin değerlendirildiği belirtildi.
Şüphelilerin, Türk Ceza Kanunu'nun 37. maddesi delaletiyle 82/1-a, 35, 44/1 ve 151/1. maddeleri uyarınca cezalandırılmalarının talep edildiği bildirildi.