SON DAKİKA: Fenerbahçe otobüsüne saldırısında yeni gelişme: İddianamede 5 şüpheliye ceza

Son dakika: Trabzon 'da 2015 yılında Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse yönelik silahlı saldırıya ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık, 5 şüpheli için 39 kişiye yönelik öldürmeye teşebbüs suçundan ceza talep etti.

Başsavcılığın Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamada, yeni deliller ışığında yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller, HTS ve baz istasyonu kayıtları, kriminal incelemeler, adli tıp raporları ve dosyadaki diğer bulguların birlikte değerlendirildiği belirtildi.

Soruşturma sonucunda 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendiği bildirilen açıklamada, şüphelilerden bazılarının takım otobüsünün güzergahını takip ederek gelişini haber verdiği, diğer şüphelilerin ise otobüsün geçişi sırasında av tüfeğiyle ateş açtığının değerlendirildiği kaydedildi.