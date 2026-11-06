İzmir’de yağmur altında okul çilesi

İzmir'in Menemen ilçesi Koyundere Mahallesi'nde taşımalı eğitimle okula gelip giden öğrenciler, servis bekledikleri alanda her yağışta ıslanıyor, çamura basıyor. Veliler, yeni okul binası inşaatının tamamlanmasına rağmen hâlâ açılmadığını, hem öğrencilerin hem de veliler olarak kendilerinin mağdur olduğunu söyledi. Koyundere İlköğretim Okulu öğrencileri, taşımalı eğitim nedeniyle servislere binmek için okul çevresindeki açık alanda bekliyor. Mahalle sakinlerinin cep telefonları ile çekip paylaştığı görüntülerde, yağmurla birlikte alanın göle döndüğü görülüyor. Zemin çamur ve su birikintileriyle kaplı, bekleme noktasında çocukların başını sokabileceği bir sığınak yok. Küçük öğrenciler, servis araçlarına ulaşmak için çamurlu ve sulu zeminde yürümek zorunda kalıyor.

YENİ BİNA AÇILMIYOR

Mahallede yeni yapılan okul binasının inşaatının bittiğini, buna rağmen açılışının halen yapılmadığını söyleyen veliler, binanın açılması hâlinde çocukların servisle taşınmasına ve açık havada beklemesine gerek kalmayabileceğini belirtti.

YANIT ALAMADILAR

Sorunu ilgili kurumlara yazılı olarak bildirdiklerini ancak bugüne kadar yanıt alamadıklarını ifade eden mahalle sakinleri, yetkililere çağrıda bulundu. Öğrencilerin ve kendilerinin yaşadığı soruna çözüm bekleyen veliler, "Yeni okul binası açılış için gerekli işlemler tamamlanarak bir an önce hizmete verilsin" şeklinde yetkililere seslendi.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

YENİ Asır'ın ulaştığı İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise; Koyundere İlköğretim Okulu dışarıdan bitmiş gibi görünse de okulun henüz ince işçiliğinin tamamlanmadığını, okulun yapım işini üstlenen müteahhit firmanın ihale şartnamesindeki gereklilikleri yerine getirip getirmediğinin kontrol edilmesinden sonra herhangi bir eksiklik çıkmazsa okulun Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından firmadan teslim alınıp eğitim öğretime açılabileceği belirtildi. Ayrıca Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin geçen hafta okula gidip çalışmaları yerinde kontrol ederek incelediği ve işin takipçisi oldukları vurgulandı.