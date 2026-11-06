İzmirim Kart kullananlar dikkat! O tarife değişiyor! İZBAN ve ESHOT'ta yeni düzenleme...

İzmir 'de toplu ulaşım kullanan binlerce öğrenciyi ilgilendiren yeni bir düzenleme gündeme geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi , İzmirim Kart Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasını öngören önergeyi meclis gündemine taşıdı. Düzenlemenin kabul edilmesi halinde özellikle 26 yaşını aşan öğrencileri ilgilendiren önemli bir değişiklik hayata geçirilecek.

GENÇ TARİFESİNİN KAPSAMI GENİŞLETİLİYOR

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik taslağında, İzmirim Kart ücret tarifelerinde yer alan "GENÇ" ibaresinin değiştirilmesi öngörülüyor. Buna göre mevcut tanımın "GENÇ/26 YAŞ ÜZERİ ÖĞRENCİ" şeklinde güncellenmesi planlanıyor.

Değişiklik yalnızca toplu ulaşım tarifelerini değil, İZBAN ücret tarifelerini de kapsıyor. Böylece 26 yaşını aşmış öğrencilerin de genç kategorisi kapsamında değerlendirilmesinin önü açılabilecek.