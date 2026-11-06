İzmirim Kart kullananlar dikkat! O tarife değişiyor! İZBAN ve ESHOT'ta yeni düzenleme...

İzmir'de toplu ulaşım kullanan binlerce öğrenciyi ilgilendiren yeni bir düzenleme gündeme geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirim Kart Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasını öngören önergeyi meclis gündemine taşıdı. Düzenlemenin kabul edilmesi halinde özellikle 26 yaşını aşan öğrencileri ilgilendiren önemli bir değişiklik hayata geçirilecek.
GENÇ TARİFESİNİN KAPSAMI GENİŞLETİLİYOR
Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik taslağında, İzmirim Kart ücret tarifelerinde yer alan "GENÇ" ibaresinin değiştirilmesi öngörülüyor. Buna göre mevcut tanımın "GENÇ/26 YAŞ ÜZERİ ÖĞRENCİ" şeklinde güncellenmesi planlanıyor.
Değişiklik yalnızca toplu ulaşım tarifelerini değil, İZBAN ücret tarifelerini de kapsıyor. Böylece 26 yaşını aşmış öğrencilerin de genç kategorisi kapsamında değerlendirilmesinin önü açılabilecek.
YENİ DÜZENLEME İÇİN TARİH BELLİ OLDU
Meclis gündemine gelen önergeye göre yönetmelikte yapılması planlanan değişikliklerin 15 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe girmesi isteniyor.
Ancak düzenlemenin uygulanabilmesi için mecliste uygun bulunarak kabul edilmesi gerekiyor.
İZMİRLİ ÖĞRENCİLERİN GÖZÜ MECLİS KARARINDA
Önergenin kabul edilmesi durumunda İzmirim Kart ve İZBAN tarifelerinde genç kategorisinin tanımı değişecek. Özellikle 26 yaşını aşan üniversite öğrencilerinin yakından takip ettiği düzenlemede son kararın meclis görüşmelerinin ardından netleşmesi bekleniyor.