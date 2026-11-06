İZMİRİM KART'TA YENİ DÖNEM! ULAŞIM ARTIK DAHA KOLAY OLACAK: QR kod okuma sorununa son! 3 bin 562'si devreye girmeye hazır

Çalışmalar kapsamında 1 Ocak 2027'ye kadar 2 bin 852 eski nesil validatör yenilenecek, 3 bin 562 QR kameralı yeni nesil validatör devreye alınacak. Böylece vatandaşlar, Dijital İzmirim Kart ile hem validatöre QR kod okutarak hem de ekranda oluşturdukları kodu cihaza göstererek geçiş yapabilecek. Yeni sistemle daha hızlı, kesintisiz ve güvenli ulaşım hedefleniyor. Yeni nesil validatörler, Halkapınar İZBAN, Konak Vapur İskelesi ve İZULAŞ araçlarında denenmeye başladı.

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