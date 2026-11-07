İZMİR BARAJLARI NE ANLATIYOR? 7 KASIM BARAJ DOLULUK ORANLARI | İşte o rakamların dili...

Tahtalı Barajı (%41): Kentin içme suyu temininde en kritik can damarlarından biri olan Tahtalı'daki %41,46'lık oran, ne kritik bir sınırda olunduğunu ne de tam bir alarm durumunu gösteriyor; ancak tüketim hızına bağlı olarak sıkı bir takip gerektiriyor.