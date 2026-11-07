İZMİR BARAJLARI NE ANLATIYOR? 7 KASIM BARAJ DOLULUK ORANLARI | İşte o rakamların dili...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in içme suyu ihtiyacında önemli rol oynayan barajlarda ortaya çıkan son tablo ise merak konusu oldu. Peki İzmir barajları ne kadar dolu, hangi barajda su seviyesi daha yüksek? İşte İzmir'de barajların doluluk oranları...
İzmir'de 7 Kasım itibarıyla baraj doluluk oranı yüzde 48,47 seviyesinde. Son ölçümde önceki güne göre önemli bir değişiklik görülmedi.
İZSU VERİLERİNE GÖRE BARAJLARIN DİLİ: RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?
Gördes Barajı (%28): İzmir'in en büyük su depolarından biri olan Gördes'te doluluk oranının %28 bandında bulunması, kentin rezerv planlamasında bu kaynağın kapasitesine ne kadar bağımlı olduğunu ve yağış rejiminin önemini açıkça gösteriyor.
Tahtalı Barajı (%41): Kentin içme suyu temininde en kritik can damarlarından biri olan Tahtalı'daki %41,46'lık oran, ne kritik bir sınırda olunduğunu ne de tam bir alarm durumunu gösteriyor; ancak tüketim hızına bağlı olarak sıkı bir takip gerektiriyor.
Ürkmez Barajı (%62): Diğer kaynaklara kıyasla %62,37 ile en yüksek doluluk oranına sahip olan Ürkmez, bölgesel bazda nispeten rahat bir nefes aldırsa da genel tabloyu tek başına yukarı çekmeye yetmiyor.
Balçova Barajı: 37,34
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: 52,14