İzmir'de doğdu, Altınordu'da yetişti! Serhat Öztaşdelen A Milli Futbol Takımı'na davet edildi: İsmini duyduğu anlar sosyal medyada gündem oldu...

Geçen sezon Süper Lig'de 7 karşılaşmada 630 dakika görev alan genç kaleci, kalesinde 6 gol görürken 17 kurtarış yaptı. Bir maçta kalesini gole kapatan Serhat, yüzde 73,91'lik kurtarış oranı yakaladı.

Serhat Öztaşdelen, Altınordu'da geçirdiği yılların ardından 23 Temmuz 2025'te, o sezon Süper Lig 'e yükselen Kocaelispor'un kadrosuna katıldı. Böylece kariyerinde yeni bir sayfa açan genç file bekçisi, Süper Lig'de forma giyme fırsatı buldu.

Bu sezon ise takımın birinci kalecisi olarak sorumluluk üstlenen Serhat Öztaşdelen, ligde 10 karşılaşmada 900 dakika forma giydi. Bu maçlarda 9 gol yiyen genç file bekçisi, 4 karşılaşmada kalesini gole kapatırken yüzde 78'lik kurtarış oranı elde etti.

Geçen sezon 7 maçta görev alan Serhat'ın bu sezon ilk 10 haftanın tamamında kaleyi koruması, takım içerisindeki konumunu güçlendirdi.

ÜMİT MİLLİ TAKIM'DAN A MİLLİ TAKIM'A

Daha önce genç milli takımlarda da forma giyen Serhat Öztaşdelen, 18 ve 20 Yaş Altı Milli Takımlarının ardından 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da görev aldı. Genç kaleci, Sergen Yalçın'ın açıkladığı aday kadroda Uğurcan Çakır, Berke Özer ve Ersin Destanoğlu ile birlikte kaleciler arasında yer aldı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde 12 Kasım'da İzmir'de Belçika'yı konuk edecek, 15 Kasım'da ise Fransa deplasmanında mücadele edecek.