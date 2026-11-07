İzmir'de su kesintisi alarmı! İZSU'dan uyarı geldi: İzmir'de hangi ilçelerde sular kesilecek?

İzmir'de hafta sonuna su kesintisi haberleriyle başlandı. İZSU'nun duyurusuna göre birçok ilçede ana boru arızaları ve şebeke hasarları nedeniyle kesintiler yaşanıyor. Aliağa'dan Karşıyaka'ya, Menderes'ten Seferihisar'a kadar birçok mahallede vatandaşları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşandı. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 7 Kasım 2026 İzmir su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler..
ALİAĞA ÖRNEKKENT, YENİ 07.11.2026 saat 09:16 ile 12:16 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ALİAĞA KURTULUŞ, KÜLTÜR 07.11.2026 saat 08:51 ile 10:51 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BERGAMA GAZİOSMANPAŞA 07.11.2026 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA MAVİŞEHİR 07.11.2026 saat 06:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA SÜTÇÜLER 07.11.2026 saat 08:46 ile 10:48 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES ORTA 07.11.2026 saat 08:42 ile 10:42 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR ÇOLAK İBRAHİM BEY 07.11.2026 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR BENGİLER 07.11.2026 saat 08:39 ile 09:39 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.