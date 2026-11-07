İzmir'de su kesintisi alarmı! İZSU'dan uyarı geldi: İzmir'de hangi ilçelerde sular kesilecek?

İzmir'de hafta sonuna su kesintisi haberleriyle başlandı. İZSU'nun duyurusuna göre birçok ilçede ana boru arızaları ve şebeke hasarları nedeniyle kesintiler yaşanıyor. Aliağa'dan Karşıyaka'ya, Menderes'ten Seferihisar'a kadar birçok mahallede vatandaşları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşandı. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 7 Kasım 2026 İzmir su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler..