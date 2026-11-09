İzmir'deki patlamanın görgü tanıkları anlattı: Sanki yer kabuğu altımızdan kaydı

"ÇOK ŞİDDETLİYDİ"

Olay sırasında fabrika yakınlarında olduğunu belirten Nuri Ali Ülker, AA muhabirine, büyük bir patlama olduğunu söyledi.



Patlamanın ardından toz bulutu ve duman çıktığını anlatan Ülker, "Sonra itfaiye, ambulanslar gelmeye başladı. Yer titredi. Çok şiddetliydi." dedi.