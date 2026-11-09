İzmir'deki patlamanın görgü tanıkları anlattı: Sanki yer kabuğu altımızdan kaydı

İzmir'de demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi öldü, 3'ü ağır 14 kişi yaralandı.
Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
"ÇOK ŞİDDETLİYDİ"
Olay sırasında fabrika yakınlarında olduğunu belirten Nuri Ali Ülker, AA muhabirine, büyük bir patlama olduğunu söyledi.
Patlamanın ardından toz bulutu ve duman çıktığını anlatan Ülker, "Sonra itfaiye, ambulanslar gelmeye başladı. Yer titredi. Çok şiddetliydi." dedi.
GÖRGÜ TANIKLARI YAŞANANLARI ANLATTI
Görgü tanıklarından Deniz Ülker de şiddetli bir patlama meydana geldiğini belirterek, "Sanki yer kabuğu altımızdan kaydı, ben deprem zannettim. Karşımızdaki fabrikaya baktığımda simsiyah dumanlar çıkıyor. Yer altımızdan kaydı resmen. Bacanın olduğu yerde yangın çıktı." diye konuştu.
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Turan İlbay ise patlamanın yaşandığı fabrikada tır şoförü olarak çalıştığını, aracıyla fabrikadan çıkmak üzereyken patlama yaşandığını anlatarak, "Bomba etkisinde bir patlama oldu. Arabayı kenara çektim." dedi.