İzmir HABAŞ'taki patlama sonrası hastanede korkulu bekleyiş

İzmir 'in Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ (Habaş) tesislerinde saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldi. Sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu yaşandığı değerlendirilen patlamanın ardından tesiste yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.





CAN KAYBI 6'YA YÜKSELDİ

İzmir Valiliği tarafından yapılan ilk açıklamada olayın ardından 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, ilerleyen saatlerde paylaşılan ikinci açıklamada acı bilançonun ağırlaştığı duyuruldu. Hastaneye ağır yaralı kaldırılan 1 kişi ile ekiplerce enkaz altından çıkarılan 2 kişinin daha tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, patlamada ölü sayısının 6'ya yükseldiği belirtildi. Enkaz altında kaldığı değerlendirilen işçileri kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.