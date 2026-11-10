Ayşe Kaptan’ın rotası İzmir Körfezi

'KADIN KAPTANLAR ARTMALI'

Çalışkan, "Daha önce görev yaptığım gemide de tek kadın kaptandım. Eğitim hayatım boyunca da çoğu zaman tek kadın olarak yoluma devam ettim. Benim için en kıymetli olan, ekip arkadaşlarımın bunu hiçbir zaman bir farklılık olarak hissettirmemesi oldu" dedi. Deniz ulaşımında kadınların daha görünür olmasının önemine dikkat çeken Çalışkan, kadın kaptanların sayısının artmasının hem denizcilik sektörü hem de İzmir açısından değerli olduğunu söyledi. Yolculardan bu yönde olumlu tepkiler aldıklarını belirten Çalışkan, "Kadın kaptanların sayısının artması İzmir Körfezi'ne, özellikle de İzmir'e çok yakışır. Biz kadın denizciler olarak bize sunulan imkanları en iyi şekilde değerlendirip bu meslekte var olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Kadınların denizcilikte daha fazla yer almasına imkan sağlayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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