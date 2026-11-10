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Haberler İzmir İZMİR BARAJLARINDA NE KADAR SU VAR? İZSU 10 KASIM SALI VERİLERİNİ AÇIKLADI |Tahtalı, Ürkmez, Gördes...

İZMİR BARAJLARINDA NE KADAR SU VAR? İZSU 10 KASIM SALI VERİLERİNİ AÇIKLADI |Tahtalı, Ürkmez, Gördes...

Son dakika İzmir haberleri... İZSU son verileri paylaştı: İzmir barajlarında su seviyesi ne durumda? Şehrin en önemli su kaynaklarından Tahtalı ve Gördes dahil olmak üzere, 5 ana barajın güncel doluluk tablosu haberimizde...

HABER MERKEZİ

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Son dakika İzmir haberleri... Tahtalı, Balçova, Alaçatı Kutlu Aktaş ve Gördes'te son durum ne? İZSU'nun paylaştığı resmi veriler doğrultusunda İzmir'in baraj baraj su seviyesi ve doluluk haritası detaylarıyla açıklandı.

Geçen yılın aynı döneminde İzmir'de yaşanan tarihi kuraklık hafızalardaki tazeliğini koruyor! İZSU ve DSİ'nin Kasım 2025 verilerine göre, kentin ana su deposu Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 1,5 seviyelerine kadar gerilemiş, il genelindeki ortalama su rezervi ise yüzde 1,3 ile alarm vermişti.

İZMİR BARAJLARINDA SU SEVİYESİ

Tahtalı Barajı: 41,06

Balçova Barajı: 36,87
Ürkmez Barajı: 62,37

Gördes Barajı: 27,71
Alaçatı Kutlu Aktaş: 52,24

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