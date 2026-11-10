İZMİR BARAJLARINDA NE KADAR SU VAR? İZSU 10 KASIM SALI VERİLERİNİ AÇIKLADI |Tahtalı, Ürkmez, Gördes...

Son dakika İzmir haberleri... Tahtalı, Balçova, Alaçatı Kutlu Aktaş ve Gördes'te son durum ne? İZSU 'nun paylaştığı resmi veriler doğrultusunda İzmir'in baraj baraj su seviyesi ve doluluk haritası detaylarıyla açıklandı.

Geçen yılın aynı döneminde İzmir'de yaşanan tarihi kuraklık hafızalardaki tazeliğini koruyor! İZSU ve DSİ'nin Kasım 2025 verilerine göre, kentin ana su deposu Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 1,5 seviyelerine kadar gerilemiş, il genelindeki ortalama su rezervi ise yüzde 1,3 ile alarm vermişti.