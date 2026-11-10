İzmir'de 10 Kasım’a özel ücretsiz menü! Artık özel günlerde ücretsiz ikramlar sürecek...

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yedi Kent Lokantası'nda, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yurttaşlara ücretsiz yemek sunuldu. Günün menüsünde domates çorbası, tas kebabı, pirinç pilavı ve şambali tatlısı yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti 'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk , vefatının 88'inci yılında İzmir'de çeşitli etkinliklerle anıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında sosyal dayanışmayı güçlendiren bir uygulamayı hayata geçirdi. Belediye bünyesinde yedi noktada hizmet veren Kent Lokantaları'nda yurttaşlara ücretsiz yemek ikram edildi. Domates çorbası, tas kebabı, pirinç pilavı ve şambali tatlısından oluşan menü, lokantalara gelen yurttaşlara sunuldu.

"ÖZEL GÜNLERDE ÜCRETSİZ İKRAMLARIMIZ SÜRECEK"

10 Kasım'a özel uygulama hakkında bilgi veren Grand Plaza AŞ İşletmeler Müdürlüğü çalışanı Pınar Salman, "Başkanımızın öncülüğünde özel günlerde yemeklerimizi ücretsiz sunmaya devam edeceğiz. Amacımız, alım gücü düşük yurttaşlarımızın düzenli ve sağlıklı beslenmesine katkı sunmak. Kent Lokantaları Haziran 2024'te faaliyete geçirildi ve bugün yedi şubeyle hizmet veriyoruz. Sunduğumuz toplam yemek sayısı 1 milyon 200 bini aştı. Askıda yemek uygulamamızla da sosyal dayanışmayı artırmayı ve güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Kemeraltı şubemiz başta olmak üzere tüm Kent Lokantalarımızda dar gelirli hemşehrilerimize hizmet vermeyi sürdürüyoruz" dedi.