İzmir’de dev operasyon! 29 kişi tutuklandı

İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik İzmir merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29'u tutuklanırken, soruşturmaya ilişkin adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve başka suçtan cezaevinde oldukları belirlenen 4 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

OPERASYON

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu desteğiyle uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirin aklanması suçuna yönelik çalışma yürütülmüştü.

Bu kapsamda, 350 personelle İzmir merkezli 17 ilde 3 Kasım'da düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 39 şüpheliden 35'i yakalanmış, 4'ünün başka suçtan cezaevinde olduğu belirlenmişti.