İzmir'de sonbaharı kaçırmayın! Sıcaklar bitti, kalabalık çekildi

Selçuk ilçesinde, Küçük Menderes nehrinin sularını boşalttığı körfezin yakınında kurulan kentin tarıma elverişli toprakları, Doğu'ya açılan ticaret yolunun başlangıcındaki liman kenti oluşu ve dini merkezlerden biri kabul edilmesi, Efes'in tarihte her dönem büyük ve önemli bir kent kimliği taşımasını sağlıyor.

EFES'TE GÖRÜLMESİ GEREKEN YAPILAR

Antik kentin söz edilmesi gereken başlıca yapısı elbette ki dönemin yedi harikasından biri olarak anılan Artemis Tapınağı. Yapımı 120 yıl süren ve ihtişamlı görünümüyle bir sanat abidesi olan Artemis Tapınağı ne yazık ki günümüze ulaşabilmiş değil.

Hellenistik dönemde inşa edilen ve dönemin en büyük açık hava tiyatrosu olan Büyük Tiyatro, antik çağdaki en büyük kütüphanelerden biri olan Celsus Kütüphanesi, MÖ 3. yüzyılda çoktan kurulduğu bilinen Tetragonos Agora, geçmişi arkaik çağa kadar uzanan ve bugün hâlâ görenleri etkileyen Yamaçevler ve İmparator Hadrianus'u onurlandırmak için yapılan Hadrian Tapınağı antik kentin görülmesi gereken başlıca değerleri arasında yer alıyor.