İzmir'de sonbaharı kaçırmayın! Sıcaklar bitti, kalabalık çekildi

Yaz sıcakları geride kaldı, Efes'te mermer caddeler sonbaharın serin rüzgarıyla yeniden nefes almaya başladı! Binlerce yıllık görkemiyle her yıl milyonları büyüleyen antik kentin en sakin ve büyüleyici atmosferini keşfetmek için tam zamanı...
Arvalya ve Çukuriçi höyüklerinde yapılan çalışmalar, Efes Antik Kenti'nin tarihinin MÖ 6000'li yıllara, yani neolitik dönem olarak adlandırılan cilalı taş devrine dayandığını gösteriyor.
Yazar Strabon ve Pausanias, tarihçi Herodot ve Efesli şair Callinos gibi önemli kaynaklar, Hitit yazılı metinlerinde Apasas olarak geçen kentin Amazonlar tarafından kurulduğunu işaret ediyor.
Erken tunç çağından Helenistik döneme kadar her daim yerleşim merkezlerinden biri olan Efes'in Anadolu kavimleri ve Hititler'e de ev sahipliği yaptığı biliniyor.
Selçuk ilçesinde, Küçük Menderes nehrinin sularını boşalttığı körfezin yakınında kurulan kentin tarıma elverişli toprakları, Doğu'ya açılan ticaret yolunun başlangıcındaki liman kenti oluşu ve dini merkezlerden biri kabul edilmesi, Efes'in tarihte her dönem büyük ve önemli bir kent kimliği taşımasını sağlıyor.
Günümüzde hâlâ farklı dönemlere ait eserlere rastlamak mümkün olsa da Efes Antik Kenti'ndeki eserlerin büyük kısmı Büyük İskender döneminin izlerini taşıyor.
EFES'TE GÖRÜLMESİ GEREKEN YAPILAR
Antik kentin söz edilmesi gereken başlıca yapısı elbette ki dönemin yedi harikasından biri olarak anılan Artemis Tapınağı. Yapımı 120 yıl süren ve ihtişamlı görünümüyle bir sanat abidesi olan Artemis Tapınağı ne yazık ki günümüze ulaşabilmiş değil.
Hellenistik dönemde inşa edilen ve dönemin en büyük açık hava tiyatrosu olan Büyük Tiyatro, antik çağdaki en büyük kütüphanelerden biri olan Celsus Kütüphanesi, MÖ 3. yüzyılda çoktan kurulduğu bilinen Tetragonos Agora, geçmişi arkaik çağa kadar uzanan ve bugün hâlâ görenleri etkileyen Yamaçevler ve İmparator Hadrianus'u onurlandırmak için yapılan Hadrian Tapınağı antik kentin görülmesi gereken başlıca değerleri arasında yer alıyor.
Romalı Diktatör Sulla'nın torunu Gaius Memmius için yapılan Memmius Anıtı, İmparator Domitianus'a adanan Domitian Tapınağı, şehrin politik merkezini oluşturan Devlet Agorası, Panayır Dağı'nın eteklerinde konumlanan Stadyum ve MS 147 yılında hizmete açılan, şehrin sur duvarlarının yakınında yer alan Vedius Gymnazyumu da kentte saymakla bitmeyecek tarihi yapılar arasında.