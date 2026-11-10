İzmir'deki Türkiye- Belçika maçı ek bilet | Milli maç ek biletleri bugün satışa çıkıyor!

A Millî Futbol Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde biletlerle ilgili önemli bir karar alındı. İzmir'de futbol heyecanını zirveye taşıyacak mücadele için taraftarlara ek bilet fırsatı doğdu.