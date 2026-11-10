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Haberler İzmir İzmir'deki Türkiye- Belçika maçı ek bilet | Milli maç ek biletleri bugün satışa çıkıyor!

İzmir'deki Türkiye- Belçika maçı ek bilet | Milli maç ek biletleri bugün satışa çıkıyor!

İzmir'de oynanacak Türkiye-Belçika karşılaşması öncesinde futbolseverleri sevindiren gelişme yaşandı! Belçika'nın kendisine ayrılan misafir tribünü kontenjanını kullanmama kararı üzerine 1.179 bilet Türk taraftarlara açılacak. Gürsel Aksel Stadı'ndaki dev mücadeleyi tribünden izlemek isteyenler için satışlar bugün saat 13.00'te başlıyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

A Millî Futbol Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde biletlerle ilgili önemli bir karar alındı. İzmir'de futbol heyecanını zirveye taşıyacak mücadele için taraftarlara ek bilet fırsatı doğdu.

BELÇİKA EK KONTENJANI KULLANMAYACAK

12 Kasım Perşembe günü İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Belçika Futbol Federasyonu, kendilerine ayrılan misafir tribünü bölümünün yeterli olduğunu belirterek ekstra kontenjanı kullanmayacağını bildirdi.

Bu kararın ardından Belçika taraftarları için ayrılan 1.179 kişilik misafir tribünü kontenjanının Türk futbolseverlerin kullanımına açılması kararlaştırıldı.

BİLETLER BUGÜN SAAT 13.00'TE SATIŞTA

İzmir'de millî takımı tribünden desteklemek isteyen taraftarlar için ek bilet satışları bugün saat 13.00 itibarıyla başlayacak.

Biletler, www.passolig.com.tr ve Passo Mobil Uygulaması üzerinden temin edilebilecek.

BİLET ALACAKLAR BU ŞARTLARA DİKKAT!

Karşılaşmanın bilet satışları, geçerlilik süresi devam eden tüm takım logolu Passo kart sahiplerine açık olacak.

Passo Taraftar Kart anlaşması bulunmayan takımların taraftarları ise www.passotaraftar.com.tr adresi üzerinden ücretsiz üyelik oluşturarak bilet satın alabilecek.

Stadyuma girişlerde çipli T.C. Kimlik Kartı, Passo Taraftar Kart veya Passo Mobil Uygulaması kullanılabilecek.

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