İzmir'den araç sahiplerine kritik uyarı! Neden alev alıyor? İşte o hatalar...





"USTANIZ 'DEĞİŞECEK' DİYORSA ERTELEMEYİN"



Araç bakımının insan sağlığından farksız olduğunu vurgulayan Heppekcan, sürücülerin araçlarını her 10 bin kilometrede bir bakıma sokması gerektiğini belirtti. Heppekcan, "Bakım sırasında usta bir parçanın değişmesi gerektiğini söylüyorsa, sürücülerimiz 'Bir 5 bin kilometre daha gideyim' dememeli. İnsan kendi sağlığına nasıl bakıyorsa, aracına da öyle bakmalı" ifadelerini kullandı.