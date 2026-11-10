İzmir'e sağanak ve fırtına uyarısı: O günlere dikkat!





Üç büyükşehir için beklenen hava tahmin raporlarına ilişkin konuşan Tekin, "Üç büyükşehrimize bakıldığında başkentte üç gün boyunca yağış beklemiyoruz. Hava parçalı ve az bulutlu olacak. Özellikle gece ve sabah saatlerinde sis ve pusa dikkat çekmek isteriz. Başkentte çarşamba günü hava sıcaklığı 10, perşembe 16, cuma günü 18 derece yükselecek. İstanbul'a bakıldığında önümüzdeki üç gün yağış beklemiyoruz. Parçalı çok bulutlu olacak. Hava sıcaklığı üç gün boyunca 19 ila 21 derece arasında seyredecek. İzmir'e bakıldığında ise İzmir'de üç gün boyunca kısa süreli sağanak yağış geçişleri görülecek. Özellikle perşembe ve cuma günü ise rüzgar İzmir çevrelerinde kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek. Hava sıcaklığı İzmir'de üç gün boyunca 22 ila 24 derece arasında olacak. Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklığı artacak, artma eğilimine girecek. Önümüzdeki günlerde genellikle yağışın cinsinin yağmur ve sağanak şeklinde olacağını söyleyebiliriz" dedi.

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