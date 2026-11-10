İZMİR'İN 22 İLÇESİNDE ELEKTRİKLER YOK! İZMİR'DE 9 SAAT ELEKTRİKLER KESİLECEK: GDZ ELEKTRİK İLÇE İLÇE DUYURDU! 11 KASIM İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ

İzmir'de 11 Kasım 2026 elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler belli oldu. GDZ Elektrik tarafından yayımlanan planlı kesinti programına göre şebeke bakım, yenileme, kapasite artırımı ve ağaç kesimi çalışmaları nedeniyle kentin 22 ilçesinde belirli saatlerde elektrik verilemeyecek.

Peki, İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek? Elektrikler saat kaçta gelecek? İşte GDZ Elektrik'in 11 Kasım tarihli kesinti programı ve mahalle mahalle elektrik kesintisi saatleri.