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Haberler İzmir İZMİR'İN 22 İLÇESİNDE ELEKTRİKLER YOK! İZMİR'DE 9 SAAT ELEKTRİKLER KESİLECEK: GDZ ELEKTRİK İLÇE İLÇE DUYURDU! 11 KASIM İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ

İZMİR'İN 22 İLÇESİNDE ELEKTRİKLER YOK! İZMİR'DE 9 SAAT ELEKTRİKLER KESİLECEK: GDZ ELEKTRİK İLÇE İLÇE DUYURDU! 11 KASIM İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ

İzmir'de yaşayan binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren kesinti programı açıklandı. GDZ Elektrik'in duyurusu sonrası gözler ilçe ilçe yayımlanan listeye çevrildi. Bazı bölgelerde saatler sürecek kesintiler nedeniyle vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. İşte 11 Kasım izmir elektrik kesintileri...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir'de 11 Kasım 2026 elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler belli oldu. GDZ Elektrik tarafından yayımlanan planlı kesinti programına göre şebeke bakım, yenileme, kapasite artırımı ve ağaç kesimi çalışmaları nedeniyle kentin 22 ilçesinde belirli saatlerde elektrik verilemeyecek.

Peki, İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek? Elektrikler saat kaçta gelecek? İşte GDZ Elektrik'in 11 Kasım tarihli kesinti programı ve mahalle mahalle elektrik kesintisi saatleri.



BAYINDIR / İZMİR

09:00 - 17:00

Fatih

09:00 - 17:00

Yeşilova

09:30 - 17:30

Atatürk

Cumhuriyet

Yeşilova

09:30 - 17:30

Cumhuriyet

Karaveliler

BERGAMA / İZMİR

09:30 - 17:30

Çamavlu

BORNOVA / İZMİR

09:30 - 15:00

Erzene

09:30 - 15:30

Barbaros

09:30 - 15:30

Barbaros

09:30 - 15:30

Rafet Paşa

10:30 - 12:30

Barbaros

09:30 - 10:30

Rafet Paşa

ÇEŞME / İZMİR

09:00 - 13:00

Dalyan

DİKİLİ / İZMİR

09:00 - 15:00

Salihler

14:30 - 19:00

Salihler

FOÇA / İZMİR

09:00 - 17:00

Fatih

09:00 - 17:00

Fatih, Fevzi Çakmak, İsmetpaşa

KARABURUN / İZMİR

09:00 - 17:00

Hasseki

Küçükbahçe

Merkez, Parlak

Salman

Sarpıncık

Tepeboz

Yayla

11:35 - 17:00

Bozköy

Hasseki

Merkez

Tepeboz

KARŞIYAKA / İZMİR

09:00 - 14:00

Bahçelievler

09:00 - 14:00

Bahriye Üçok

KİRAZ / İZMİR

09:30 - 17:30

Avunduruk

Haliller

Yeniköy

17:00 - 18:00

Avunduruk

Haliller

Umurcalı

Yeniköy

Yenişehir

MENEMEN / İZMİR

10:00 - 16:00

Uğur Mumcu

ÖDEMİŞ / İZMİR

09:30 - 15:30

Üzümlü

09:00 - 17:00

Bayırlı

Çağlayan

Dolaylar

Gölcük

Mursallı

SEFERİHİSAR / İZMİR

09:00 - 17:00

Çamtepe

Gödence

Gölcük

TİRE / İZMİR

10:00 - 17:00

Adnan Menderes

TORBALI / İZMİR

09:00 - 17:00

Dağteke

URLA / İZMİR

09:00 - 17:00

Bademler

BEYDAĞ / İZMİR

09:30 - 10:30

Kurudere

17:00 - 18:00

Kurudere

BUCA / İZMİR

09:00 - 17:00

Fırat

Yeşilbağlar

09:00 - 17:00

Cumhuriyet

08:00 - 16:00

İnkılap

08:00 - 16:00

Hürriyet

İnkılap

KONAK / İZMİR

09:00 - 15:00

Çınartepe

10:00 - 17:00v

Atamer

Mehmet Akif

Saygı

MENDERES / İZMİR

09:00 - 17:00

Efemçukuru

09:00 - 17:00

Görece Cumhuriyet

NARLIDERE / İZMİR

09:00 - 13:30

Çatalkaya

Narlı

09:30 - 14:00

Çatalkaya

10:00 - 14:30

Narlı

GÜZELBAHÇE / İZMİR

09:00 - 17:00

Payamlı

KARABAĞLAR / İZMİR

09:30 - 14:30

Cennetoğlu

09:00 - 17:00

Kavacık

08:00 - 12:00

Refet Bele

08:30 - 12:30

Günaltay

13:00 - 16:30

Barış

Günaltay

13:30 - 17:00

Günaltay

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