İZMİR'İN 22 İLÇESİNDE ELEKTRİKLER YOK! İZMİR'DE 9 SAAT ELEKTRİKLER KESİLECEK: GDZ ELEKTRİK İLÇE İLÇE DUYURDU! 11 KASIM İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ

İzmir'de 11 Kasım 2026 elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler belli oldu. GDZ Elektrik tarafından yayımlanan planlı kesinti programına göre şebeke bakım, yenileme, kapasite artırımı ve ağaç kesimi çalışmaları nedeniyle kentin 22 ilçesinde belirli saatlerde elektrik verilemeyecek.
Peki, İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek? Elektrikler saat kaçta gelecek? İşte GDZ Elektrik'in 11 Kasım tarihli kesinti programı ve mahalle mahalle elektrik kesintisi saatleri.
BAYINDIR / İZMİR
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00
Yeşilova
09:30 - 17:30
Yeşilova
09:30 - 17:30
Cumhuriyet
Karaveliler
BERGAMA / İZMİR
09:30 - 17:30
Çamavlu
BORNOVA / İZMİR
09:30 - 15:00
Erzene
09:30 - 15:30
09:30 - 15:30
Barbaros
09:30 - 15:30
Rafet Paşa
10:30 - 12:30
Barbaros
09:30 - 10:30
Rafet Paşa
ÇEŞME / İZMİR
09:00 - 13:00
Dalyan
DİKİLİ / İZMİR
09:00 - 15:00
Salihler
14:30 - 19:00
Salihler
FOÇA / İZMİR
09:00 - 17:00
Fatih
09:00 - 17:00
Fatih, Fevzi Çakmak, İsmetpaşa
KARABURUN / İZMİR
09:00 - 17:00
Hasseki
Küçükbahçe
Merkez, Parlak
Salman
Sarpıncık
Tepeboz
Yayla
11:35 - 17:00
Bozköy
Hasseki
Merkez
Tepeboz
KARŞIYAKA / İZMİR
09:00 - 14:00
Bahçelievler
09:00 - 14:00
Bahriye Üçok
KİRAZ / İZMİR
09:30 - 17:30
Avunduruk
Haliller
Yeniköy
17:00 - 18:00
Avunduruk
Haliller
Umurcalı
Yeniköy
Yenişehir
MENEMEN / İZMİR
10:00 - 16:00
Uğur Mumcu
ÖDEMİŞ / İZMİR
09:30 - 15:30
Üzümlü
09:00 - 17:00
Bayırlı
Çağlayan
Dolaylar
Gölcük
Mursallı
SEFERİHİSAR / İZMİR
09:00 - 17:00
Çamtepe
Gödence
Gölcük
TİRE / İZMİR
10:00 - 17:00
Adnan Menderes
TORBALI / İZMİR
09:00 - 17:00
Dağteke
URLA / İZMİR
09:00 - 17:00
Bademler
BEYDAĞ / İZMİR
09:30 - 10:30
Kurudere
17:00 - 18:00
Kurudere
BUCA / İZMİR
09:00 - 17:00
Fırat
Yeşilbağlar
09:00 - 17:00
Cumhuriyet
08:00 - 16:00
İnkılap
08:00 - 16:00
Hürriyet
İnkılap
KONAK / İZMİR
09:00 - 15:00
Çınartepe
10:00 - 17:00v
Atamer
Mehmet Akif
Saygı
MENDERES / İZMİR
09:00 - 17:00
Efemçukuru
09:00 - 17:00
Görece Cumhuriyet
NARLIDERE / İZMİR
09:00 - 13:30
Çatalkaya
Narlı
09:30 - 14:00
Çatalkaya
10:00 - 14:30
Narlı
GÜZELBAHÇE / İZMİR
09:00 - 17:00
Payamlı
KARABAĞLAR / İZMİR
09:30 - 14:30
Cennetoğlu
09:00 - 17:00
Kavacık
08:00 - 12:00
Refet Bele
08:30 - 12:30
Günaltay
13:00 - 16:30
Barış
Günaltay
13:30 - 17:00
Günaltay