Haberler İzmir İzmir’in gururu Tuna Tunca’ya ABD'de onur ödülü! İzmir’in gururu Tuna Tunca’ya ABD'de onur ödülü! İzmirli otizmli yüzücü Tuna Tunca, Catalina Kanalı’nı 11 saatte aşarak elde ettiği tarihi başarının ödülünü ABD’de aldı. Ocean’s 7’nin dört zorlu parkurunu tamamlayan Tunca, uluslararası alanda bir kez daha alkış topladı. DHA









Dünyanın en zorlu meydan okuması Ocean's 7'de dört kanal geçen Tuna Tunca, Catalina Kanalı ödülünü ABD'de aldı. Catalina Channel Swimming Federation (CCSF) tarafından özel olarak davet edilen İzmirli yüzücüye madalya ve sertifikası, annesi Gülnur Tunca ile beraber gittiği Kaliforniya'da alkışlar eşliğinde takdim edildi.

Nöroçeşitliliğin gücünü temsil eden Tuna Tunca, daha önce Manş Denizi, Cebelitarık Boğazı ve Kuzey Kanalı'nı geçmiş, Catalina Kanalı'nı ise 11 saat 3 saniyede aşmıştı.