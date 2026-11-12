Aslıhan’ın davasında savcı mütalaasını verdi

İZMİR'DE Aslıhan Sinem Çiçek'in (18) evden iş görüşmesi için ayrıldıktan 1 gün sonra hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin davada esas hakkında mütalaa açıklandı. Savcı, Burak Kaya (31) hakkında 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı gece vakti nitelikli yağma' ile 'Kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs' suçlarından, Cem Acar (30) içinse 'Uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi başkasına sağlama' ile 'Olası kastla kasten öldürme' suçlarından ceza talep etti. Taraf avukatları, esas hakkında mütalaaya ilişkin savunma için süre talep etti. Tarafların süre talebini kabul eden heyet, sanıkların mevcut tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

YARGILAMAYA DEVAM EDİLDİ

İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülmeye devam edilen duruşmaya, tutuklu sanık Cem Acar, Aslıhan Sinem Çiçek'in babası Serdar ve annesi Remziye Çiçek ile taraf avukatları katıldı. Diğer tutuklu sanık Burak Kaya ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Duruşmaya izleyici alınmazken, yargılama sürecinde dinlenilen bir tanık hakkında başlatılan 'Yalan tanıklık' soruşturmasından vazgeçilmesine hükmedildi. 26 Temmuz 2022'de iş görüşmesi için Bornova'da bir adrese giden Aslıhan Sinem Çiçek, saatler sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'nde durumu ağır olarak bulunmuş ve 1 gün sonra yaşamını yitirmişti. Çiçek'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, Çiçek'in telefonu üzerinde bulunan Burak Kaya tutuklanmıştı.