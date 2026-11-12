Ege’de tatil hareketliliği

İ lk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören milyonlarca öğrenci için 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16 Kasım'da başlayacak. Ara tatil, hafta sonlarıyla birlikte 14-22 Kasım arasındaki 9 günü kapsayacak. Ara tatil döneminde çocuklarıyla dinlenmek isteyenler turistik bölgelere ilgi göstermeye başladı. Ege'de sahil beldelerindeki konaklama tesisleri, İzmir ve Denizli 'deki termal tesislerde bu dönem için rezervasyonlar arttı. İzmir'de Efes ve Şirince, Denizli'de Pamukkale ve Manisa'da Sardes gibi tarih ve kültür yönüyle öne çıkan turizm destinasyonlarına da ilgi olduğu öğrenildi. 'UYGUN PAKETLERİMİZ VAR' Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkan Yardımcısı ve Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Orhan Belge, Ege'nin kıyı turizminin yanı sıra termal kaynakları, tarihi alanları ve mutfağıyla farklı tatil seçenekleri sunduğunu söyledi. Çeşme'de ekim ayına kadar süren 2026 turizm sezonunun bir önceki yıla yakın düzeyde geçtiğini belirten Belge, Çeşme'deki rezervasyonları 1 Kasım'dan bu yana günlük olarak takip ettiğini, talebin özellikle tatilin ilk hafta sonu için arttığını aktardı. Belge, "Ara tatilin hareketliliği başladı. Özellikle son 3-4 gündür hareketlilik yaşanıyor. Tatilin yaklaşmasıyla rezervasyonlar artıyor. Tatilin en az 2-3 günü otellerdeki doluluk yüzde 80'leri bulur." dedi. Belge, "Ara tatilde 0-12 yaş arasındaki çocuklardan ücret almıyoruz. Ailelerin çocuklarıyla tatil yapması için çok avantajlı. Ara tatil için bir fiyat yükseltme söz konusu değil. Çeşme'deki oteller geçen yıl belirlemiş olduğumuz kış tarifesiyle devam ediyor. Sezona göre uygun olacak. Her bütçeye uygun paketlerimiz var. Şu an bölgemizde sezona göre yüzde 35-40 indirim var. Herkesi Çeşme ve bölgemize bekliyoruz."

KUŞADASI VE DİDİM'E İLGİ

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Birliği Derneği Başkanı Tacettin Özden de şunları kaydetti: "Ara tatilde özellikle kapalı havuzu olan, büyük spa imkanı olan otellerimiz açık. Hem ekonomik fiyatla hem de ultra her şey dahil imkanlarla oteller hizmet verecekler. Fiyatlar da son derece makul. Yazın tatile doyamayan, 'bir daha tatil yapalım' diyenler bu fırsatı kaçırmasın. Ara tatilde oluşacak hareketle beraber kayıpların telafi edildiği daha iyi bir sezon kapanışı olacaktır. Ayrıca bir sonraki sezon için de umut ve moral olacaktır."



'YOĞUN BİR DÖNEM OLACAK'

EDREMİT Körfezi'ndeki termal tesislerde ara tatil dolayısıyla rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor. Termal tesislerin yoğun olduğu Güre Mahallesi'ndeki işletmelerde hazırlıklar tamamlandı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Çanakkale-Balıkesir Temsil Kurulu Başkanı Fatih Ergün, ara tatilin yaz sezonu sonrasında bölgede önemli bir turizm hareketliliği oluşturacağını dile getirdi. Bölgenin büyükşehirlere yakınlığının önemli bir avantaj sağladığını vurgulayan Ergün, şunları kaydetti: "Yavaş yavaş doluluk oranlarının arttığını gözlemliyoruz. Tabii bölgemizin büyükşehirlere yakınlığı, özellikle İstanbul, İzmir, Bursa gibi bu bölgeye ulaşım kolaylığının olması dolayısıyla talep görüyoruz. Termalin yanı sıra doğa ve kültür turizmi de ön plana çıkmakta. İyi bir dönem geçireceğiz gibi gözüküyor. İyi bir taleple karşı karşıyayız. Bölgemiz için yoğun bir dönem olacak."