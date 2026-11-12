İşçilere son veda

İZMİR'İN Aliağa ilçesindeki patlamanın ardından yangının çıktığı HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 18 işçi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren işçilerden Makine mühendisi Kadir Kan Özçelik (25) için dün öğle vakti Menemen'de cenaze töreni düzenlendi. Törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Kadir Kan Özçelik'in babası Nihat Özçelik, annesi Gülden Özçelik, kız kardeşi Şevval Özçelik, halasının oğlu Ömer Öztürk ve vatandaşlar katıldı. Anne Gülden Özçelik ve kız kardeşi Şevval Özçelik, Kadir Kan Özçelik'in tabutuna sarıldı, öpüp okşadı.

İŞTEKİ İLK GÜNÜNDE ÖLDÜ

BÜYÜK patlamada hayatını kaybeden Göksel Ünaldı, Aliağa'da toprağa verildi. Taşeron firma bünyesinde kazan bakımında temizlik işi yapmak üzere olay günü ilk kez işbaşı yapan Ünaldı'nın, göreve başladıktan yalnızca yaklaşık 3 saat sonra patlamada can vermesi yürekleri dağladı. Cenaze töreninde anne evladının tabutuna sarılarak ağladı. Fatih Işık (44), memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı. Evli ve 3 çocuk babası Işık'ın cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Afyonkarahisarlı işçi Recep Fedai gözyaşları arasında toprağa verildi. Fedai'nin cenazesi, köy mezarlığına defnedildi. İzmir'de demir çelik fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Özcan Efe'nin cenazesi ise Manisa'da toprağa verildi. Efe'nin evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Ersin Oğuz'un cenazesi ise Kınık'ta toprağa verildi. Öte yandan HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran dahil 11 kişi adliyeye sevk edildi.