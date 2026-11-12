İzmir’de 6 bin 900 adet sentetik hap ele geçirildi

İZMİR'DE silahla yaralama olayının şüphelilerine yönelik operasyonda yeşil reçeteye tabi toz halde 42 kilogram ilaç ile 6 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Konak ve Bornova'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yeşil reçeteye tabi toz halde 42 kilogram ilaç, 6 bin 900 uyuşturucu hap, 9 fişek ve şarjör, çok sayıda boş ilaç kapsülü ve ilaç kutusu ele geçirdi. 3 şüpheliden M.Ö'nün silahla yaralama olayına karıştığı, F.A. ve S.C'nin ise hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.