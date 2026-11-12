İzmir'de bugün yağmur yağacak mı? İZMİR HAVA DURUMU 12 KASIM PERŞEMBE |Vatandaşlara kritik uyarı

Son dakika İzmir haberleri... Gün içinde hava tamamen değişecek: Hem sağanak hem kuvvetli lodos geliyor! İstanbul ve çevresinde yaşayanlar için öğle saatlerine özel uyarı yapılırken, batı kesimlerde şemsiyeler yeniden açılıyor. Bugün hangi illerde yağmur yağacak? İşte detaylar...
BUGÜN HANGİ İLLERDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR?
12 Kasım Perşembe günü sağanak yağışın özellikle batı bölgelerinde etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji'nin haftalık değerlendirmesine göre yağış beklenen başlıca yerler şöyle:
Ege Bölgesi: İzmir, Aydın ve Muğla başta olmak üzere kıyı kesimleri.
Marmara Bölgesi: Balıkesir ve Bursa çevreleri.
Akdeniz Bölgesi: Antalya çevreleri.
Karadeniz Bölgesi: Batı Karadeniz'de Bolu dışındaki kesimler ile Samsun çevreleri.
İZMİR'DE BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?
İzmir'de 12 Kasım Perşembe günü parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.
Meteoroloji'nin İzmir Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan değerlendirmeye göre kent merkezinde en yüksek sıcaklığın 23 derece olması tahmin ediliyor.
Bölge genelinde sıcaklıkların 2 ila 3 derece artması beklenirken güney yönlerden esecek rüzgârın öğleden sonra kuvvetlenebileceği bildirildi.
İzmir'in yanı sıra Ege kıyılarında da aralıklı sağanak geçişleri görülebilecek.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri, Isparta'nın güney ilçeleri ile Hatay kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 19°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 18°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 8°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 8°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu