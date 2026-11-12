İzmir'de bugün yağmur yağacak mı? İZMİR HAVA DURUMU 12 KASIM PERŞEMBE |Vatandaşlara kritik uyarı

BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. BURSA °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu ÇANAKKALE °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu KIRKLARELİ °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu EGE Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. DENİZLİ °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu İZMİR °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MANİSA °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MUĞLA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri, Isparta'nın güney ilçeleri ile Hatay kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. ADANA °C, 23°C Parçalı bulutlu ANTALYA °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BURDUR °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu HATAY °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları sağanak yağışlı İÇ ANADOLU Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. ANKARA °C, 16°C Parçalı yer yer çok bulutlu ÇANKIRI °C, 15°C Parçalı yer yer çok bulutlu ESKİŞEHİR °C, 17°C Parçalı yer yer çok bulutlu KONYA °C, 17°C Parçalı yer yer çok bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. BOLU °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu DÜZCE °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu KASTAMONU °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu