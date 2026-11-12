Haberler İzmir İzmir'de dev operasyon! 17 milyon 712 bin adet doldurulmuş makaron yakalandı İzmir'de dev operasyon! 17 milyon 712 bin adet doldurulmuş makaron yakalandı Son dakika İzmir haberleri... İzmir’in Bornova ilçesinde bir depo ve araçta düzenlenen aramada, 17 milyon 712 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. DHA









Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bornova ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, depo ve araçta yapılan aramalarda 17 milyon 712 bin adet doldurulmuş makaron bulundu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında Bornova'da çok sayıda makaron olduğu bilgisi üzerine harekete geçildi.