İZMİR'DE MİLLİ MAÇ HEYECANI: İzmir'de maç günü neler yapılır? Gürsel Aksel çevresinde keşfedilecek o rotalar

İzmir haberleri... Millî maç heyecanının yaşanacağı İzmir'de futbolseverleri yalnızca 90 dakikalık bir karşılaşma değil, keyifli bir şehir gezisi de bekliyor. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Türkiye-Belçika karşılaşması öncesinde kente gelenler, Göztepe ve Güzelyalı sahilinde yürüyüş yapabilir, İzmir Körfezi manzarasını izleyebilir, yöresel lezzetleri tadabilir ve maç öncesi kahve molası verebilir. Özellikle stadyum çevresinde vakit geçirmek isteyenler için birbirinden güzel alternatifler bulunuyor. İşte İzmir'de maç saatine kadar değerlendirilebilecek gezi rotaları ve maç günü mutlaka denenmesi gereken lezzetler…
TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI ÖNCESİNDE İZMİR'DE NERELERE GİDİLİR?
Türkiye-Belçika karşılaşmasını Gürsel Aksel Stadyumu'nda izleyecek futbolseverler, maç öncesinde Göztepe ve Güzelyalı çevresinde keyifli bir gezi rotası oluşturabilir. İzmir Körfezi boyunca uzanan Güzelyalı sahili, deniz havası almak ve yürüyüş yapmak isteyenlerin ilk durakları arasında yer alıyor. Sahil boyunca yürüyüş yapan ziyaretçiler, körfez manzarasına karşı fotoğraf çekebilir ve çevredeki kafelerde kahve molası verebilir. Bölgenin dikkat çeken noktalarından Susuzdede Parkı ise İzmir'i yukarıdan izlemek isteyenler için güzel bir alternatif sunuyor. Körfez manzarasıyla öne çıkan park, özellikle fotoğraf çekmek ve şehir kalabalığından uzaklaşmak isteyenler için tercih edilebilir.
Maç öncesinde kültür ve sanatla ilgilenmek isteyenler Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ni de gezi planlarına ekleyebilir. Sergi ve etkinlik programına göre değerlendirilebilecek merkez, Güzelyalı çevresindeki önemli kültür duraklarından biri olarak öne çıkıyor. Daha geniş bir gezi rotası oluşturmak isteyenler ise İnciraltı sahilini tercih edebilir. Ancak maç saatine yaklaşırken stadyumdan uzaklaşmamak ve ulaşım yoğunluğunu hesaba katmak önem taşıyor. Özellikle karşılaşmanın saat 20.00'de başlayacağı düşünüldüğünde, günün son bölümünü Göztepe ve Güzelyalı çevresinde geçirmek, taraftarların stada zamanında ulaşmasını kolaylaştırabilir.
GÜRSEL AKSEL ÇEVRESİNDE MAÇ ÖNCESİ KAHVE VE TATLI MOLASI
İzmir'de maç öncesi vakit geçirmenin en keyifli yollarından biri de sahil çevresindeki kafelerde mola vermek. Göztepe ve Güzelyalı bölgesinde bulunan kafeler, hem dinlenmek hem de maç heyecanı öncesinde arkadaşlarla vakit geçirmek isteyenlere alternatif sunuyor. Gürsel Aksel Bulvarı üzerindeki Caffe Del Papa kahve molası için değerlendirilebilecek adreslerden biri olurken, Caffe Sacco da kahve ve waffle sevenlerin tercih edebileceği mekânlar arasında bulunuyor. Yemek sonrasında tatlı yemek isteyenler ise Dolce Roma ve Edda Cakes & Chocolates gibi adresleri değerlendirebilir. Böylece stadyumdan çok uzaklaşmadan kahve, tatlı ve sohbet eşliğinde maç saatini beklemek mümkün.
İZMİR'DE MAÇ GÜNÜ NE YENİR?
İzmir'e gelip de kentin meşhur lezzetlerini denemeden dönmek istemeyen futbolseverleri zengin bir yemek kültürü bekliyor. Maç öncesinde hızlı ve doyurucu bir şeyler yemek isteyenlerin ilk tercihlerinden biri İzmir kumrusu olabilir. Sucuk, salam, sosis ve erimiş peynirle hazırlanan sıcak kumru, özellikle maç öncesi pratik bir öğün arayanlar için öne çıkıyor. İzmir'in simgeleşmiş lezzetlerinden boyoz ise haşlanmış yumurta eşliğinde kahvaltı veya atıştırmalık olarak tercih edilebilir. Bunun yanında gevrek, söğüş ve İzmir usulü lokma da kentte denenmesi gereken lezzetler arasında yer alıyor. Daha doyurucu bir öğün isteyenler için pide, lahmacun ve kebap seçenekleri de bulunuyor.
Deniz kıyısındaki konumuyla öne çıkan İzmir'de balık ve deniz ürünleri de maç günü yemek alternatifleri arasında değerlendirilebilir. Özellikle Güzelyalı ve sahil hattındaki restoranlarda balık, kalamar, karides ve çeşitli mezelerle keyifli bir yemek molası verilebilir. Tatlı sevenler için İzmir bombası, şambali ve lor tatlısı da denenebilecek yöresel lezzetler arasında bulunuyor. Maç öncesinde ağır yemeklerden kaçınarak daha hafif bir menü tercih etmek isteyenler ise kumru, gevrek veya söğüş gibi seçeneklere yönelebilir. Böylece hem İzmir mutfağının tadını çıkarmak hem de tribün heyecanına enerjik bir şekilde hazırlanmak mümkün.
MAÇ ÖNCESİ STADA NE ZAMAN GİDİLMELİ?
Türkiye-Belçika karşılaşması 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonunun taraftar bilgilendirmesine göre stadyum kapıları saat 17.00'de açılacak. Maç günü çevrede yaşanabilecek trafik ve yoğunluk nedeniyle taraftarların ulaşım planlarını önceden yapmaları, mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri öneriliyor. İzmir Metrosu ile Fahrettin Altay istasyonuna ulaşan taraftarlar, buradan stadyuma geçebilir. Ayrıca otobüs ve tramvay seçenekleri de ulaşım alternatifleri arasında bulunuyor. Özellikle karşılaşma saatine yakın bölgede yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle son dakikaya kalmamak büyük önem taşıyor.
Stadyuma gidecek taraftarların bilet, kimlik ve giriş kontrolleri için erken saatlerde stat çevresinde bulunmaları tavsiye ediliyor. TFF'nin açıklamasına göre A4 ölçüsünden büyük çantalar ve sırt çantaları stadyuma alınmayacak, kabul edilmeyen eşyalar için emanet hizmeti de sunulmayacak.