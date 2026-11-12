İZSU DUYURDU: İZMİR'DE 6 SAAT SULAR AKMAYACAK | 12 KASIM İZMİR SU KESİNTİSİ

Son dakika İzmir haberleri... İZSU duyurdu. İzmir'de saatlerce sular akmayacak. İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 12 Kasım İzmir su kesintisi...
İZMİR SU KESİNTİSİ 12 KASIM
DİKİLİ - ÇANDARLI 12.11.2026 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA - MAVİŞEHİR 12.11.2026 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK - TÜRKCEDİT 12.11.2026 saat 09:24 ile 11:24 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA - UZUNKUYU 12.11.2026 saat 08:59 ile 10:58 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK - ANADOLU, HUZUR, TRAKYA, ZEYBEK 12.11.2026 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.