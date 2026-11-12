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Haberler İzmir İZSU DUYURDU: İZMİR'DE 6 SAAT SULAR AKMAYACAK | 12 KASIM İZMİR SU KESİNTİSİ

İZSU DUYURDU: İZMİR'DE 6 SAAT SULAR AKMAYACAK | 12 KASIM İZMİR SU KESİNTİSİ

Son dakika İzmir haberleri... İZSU, İzmirlileri uyardı. İzmir'in bazı ilçelerinde 6 saat sular akmayacak. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde sular akmayacak? İşte 12 Kasım Perşembe İzmir su kesintisi...

HABER MERKEZİ

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Son dakika İzmir haberleri... İZSU duyurdu. İzmir'de saatlerce sular akmayacak. İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 12 Kasım İzmir su kesintisi...

İZMİR SU KESİNTİSİ 12 KASIM

DİKİLİ - ÇANDARLI 12.11.2026 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KARŞIYAKA - MAVİŞEHİR 12.11.2026 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

KINIK - TÜRKCEDİT 12.11.2026 saat 09:24 ile 11:24 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

URLA - UZUNKUYU 12.11.2026 saat 08:59 ile 10:58 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK - ANADOLU, HUZUR, TRAKYA, ZEYBEK 12.11.2026 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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