Kıyılara can verdiler

İZMIR Ekonomi Üniversitesi öğrencileri, çevrenin korunması, denizlerin temiz tutulması ve doğal yaşamın sürdürülebilirliğine dikkat çekmek amacıyla İnciraltı Kent Ormanı'nda plaj temizliği gerçekleştirdi. Belediyeye bağlı Yurdoğlu, Konak ve İnciraltı Engelli Çalışmaları Hizmet Merkezi üyelerinin de desteğiyle 200'ü aşkın kişinin katıldığı etkinlikte çevre duyarlılığı örnek bir dayanışmaya dönüştü. Öğrenciler ve engelli bireyler, sahildeki cam şişeleri, metal ve plastik atıkları toplayıp temiz bir çevre ve yaşanabilir gelecek için güçlü bir mesaj verdi.