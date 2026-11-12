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TMMOB İzmir İKK Sekreteri tutuklandı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

TMMOB İzmir İKK Sekreteri tutuklandı

TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri ve Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Necmi Varlık, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul merkezli yürütülen ve İzmir'i de kapsayan soruşturmada, yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen 61 klasik otomobilin şasi numaralarının değiştirilerek satışa sunulduğu belirlendi. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan Varlık, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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