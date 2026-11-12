Türkiye’nin en lezzetli peynir rotası: Eşsiz peynir lezzetleri Ege’de buluşuyor! İzmir, Aydın, Çanakkale...

İZMİR'DE BİRBİRİNDEN FARKLI PEYNİR ÇEŞİTLERİ Peynir kültürüyle öne çıkan İzmir, yalnızca tulum peyniriyle değil, birbirinden farklı yöresel lezzetleriyle de dikkat çekiyor. Keçi sütü ve lorun buluştuğu Armola, yaklaşık bir ay boyunca yoğrularak hazırlanan kendine has acımsı aromalı Kopanisti, bölgenin özgün peynir çeşitleri arasında bulunuyor.

Tire'nin meşhur Çamur peyniri ise kremamsı kıvamı, ekmeğe sürülerek tüketilmesi ve üzerine gezdirilen zeytinyağıyla farklı bir lezzet deneyimi sunuyor.