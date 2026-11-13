İtfaiyenin tatbikatı sürpriz operasyonla sona erdi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Bayraklı'daki 48 katlı bir binada yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Senaryo gereği 11'inci katta çıkan yangına müdahale eden ekipler, binada mahsur kalan yaralı bir çalışanı kurtardı. Tatbikatın ardından itfaiyeciler bu kez gerçek bir kurtarma operasyonu ile karşı karşıya kaldı. Gökdelenin otoparkında bir otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, ekiplerin dikkatli çalışmasıyla kurtarıldı. Sahipsiz kedinin bakımını itfaiyeciler üstlendi.