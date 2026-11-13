SON DAKİKA: İzmir'de servet şov! 18 işçiye mezar olan fabrikanın sahibinin garajı müze gibi! Mehmet Rüştü Başaran 30 milyon euroluk otomobil koleksiyonu yapmış!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Aliağa ilçesinde 9 Kasım'da HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'ndaki patlamada 18 işçi hayatını kaybetmişti.
Olaya ilişkin Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u 'Birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı. HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran ve 1 kişi hakkında ise ev hapsi kararı verildi.
SERVETİ VE LÜKS OTOMOBİL KOLEKSİYONU DUDAK UÇUKLATTI!
SABAH'ın ortaya çıkardığı tazminat oyunlarının ardından patron Başaran'ın serveti ve lüks otomobil tutkusu da yeniden gündeme geldi. İşçilerin kıdemini düşürmek için sigorta giriş – çıkışı yaptırdığı iddia edilen Başaran'ın, Türkiye'nin en zengin iş insanları arasında gösterildiği ve dünyanın sayılı otomobil koleksiyonerlerinden biri olduğu biliniyor.
Yıllardır otomobillere duyduğu ilgiyle gündeme gelen iş insanının koleksiyonunda birbirinden özel ve nadir üretim süper spor otomobiller bulunuyor.
80'DEN FAZLA ARABASI VAR…
Uluslararası lüks otomobil ve koleksiyon araçları platformu Agent4Stars'ta yer alan bilgilere göre Başaran'a ait olduğu belirtilen koleksiyonun 80'den fazla araçtan oluştuğu ve tahmini değerinin 30 milyon Euro üzerinde olduğu ifade edildi.
SABAH ORTAYA ÇIKARMIŞTI
SABAH'ın ortaya çıkardığı tazminat oyunlarının ardından patron Mehmet Rüştü Başaran'ın serveti ve lüks otomobil tutkusu da yeniden gündeme geldi.
İşçilerin kıdemini düşürmek için sigorta giriş – çıkışı yaptıran Başaran'ın, Türkiye'nin en zengin iş insanları arasında gösterildiği ve dünyanın sayılı otomobil koleksiyonerlerinden biri olduğu biliniyor. Yıllardır otomobillere duyduğu ilgiyle gündeme gelen iş insanının koleksiyonunda birbirinden özel ve nadir üretim süper spor otomobiller bulunuyor.
30 MİLYON EUROLUK KOLEKSİYON
Uluslararası lüks otomobil ve koleksiyon araçları platformu Agent4Stars'ta yer alan bilgilere göre Başaran'ın 80'den fazla araçtan oluştuğu belirtilen koleksiyonunun değerinin 30 milyon euronun üzerinde olduğu öne sürülüyor.
Otomobil dünyasının efsaneleşmiş modelleri arasında gösterilen Ferrari 288 GTO, F40, F50, Enzo ve Superamerica, Ferrari F40 ve F50, Ferrari Enzo, Bugatti EB110 ve Veyro, Lamborghini Reventon, Lamborghini Aventador, Maserati MC12, McLaren F1, McLaren P1, Porsche Carrera GT, Porsche 918, Pagani Huayra, Mercedes SLR, Rolls-Royce modelleri; Hennessey Venom GT. Özellikle McLaren F1, Porsche Carrera GT ve Maserati MC12 gibi otomobiller, dünya genelinde koleksiyonerlerin büyük ilgi gösterdiği, sınırlı sayıda üretilmiş modeller arasında bulunuyor