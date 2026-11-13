SON DAKİKA: İzmir'de servet şov! 18 işçiye mezar olan fabrikanın sahibinin garajı müze gibi! Mehmet Rüştü Başaran 30 milyon euroluk otomobil koleksiyonu yapmış!

80'DEN FAZLA ARABASI VAR… Uluslararası lüks otomobil ve koleksiyon araçları platformu Agent4Stars'ta yer alan bilgilere göre Başaran'a ait olduğu belirtilen koleksiyonun 80'den fazla araçtan oluştuğu ve tahmini değerinin 30 milyon Euro üzerinde olduğu ifade edildi. SABAH ORTAYA ÇIKARMIŞTI SABAH'ın ortaya çıkardığı tazminat oyunlarının ardından patron Mehmet Rüştü Başaran'ın serveti ve lüks otomobil tutkusu da yeniden gündeme geldi.

İşçilerin kıdemini düşürmek için sigorta giriş – çıkışı yaptıran Başaran'ın, Türkiye'nin en zengin iş insanları arasında gösterildiği ve dünyanın sayılı otomobil koleksiyonerlerinden biri olduğu biliniyor. Yıllardır otomobillere duyduğu ilgiyle gündeme gelen iş insanının koleksiyonunda birbirinden özel ve nadir üretim süper spor otomobiller bulunuyor.