Haberler İzmir 18 işçinin öldüğü HABAŞ'ta yeni kriz! Telefon yasağına işçilerden tepki 18 işçinin öldüğü HABAŞ'ta yeni kriz! Telefon yasağına işçilerden tepki Son dakika İzmir haberleri... İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda cep telefonuyla fabrikaya girişin yasaklanmasına tepki gösteren sabah vardiyası işçileri iş bıraktı. Fabrika önünde bekleyişe geçen işçiler ile yetkililer arasında yaşanan gerginlik arbedeye dönüştü. İHA









Son dakika İzmir haberleri... HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda cep telefonu yasağı işçilerin tepkisine neden oldu. Kararı protesto eden sabah vardiyası çalışanları iş bırakarak fabrika önünde toplandı. Gerginliğin tırmanmasıyla işçiler ve yetkililer arasında arbede yaşandı.





Fabrikada 9 Kasım günü saat 11.46 sıralarında kazan değişimi çalışması yapıldığı sırada tavan vincinin düşmesi ve düşen malzemelerin doğalgaz hattına çarpması sonucu büyük bir patlama yaşanmıştı. Patlamada 18 işçi hayatını kaybederken, 14 işçi de yaralanmıştı. Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9'u tutuklanmış, HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran ile bir şüpheli hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.