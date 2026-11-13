İZMİR'İN 19 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: 14 KASIM İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'in 19 ilçesinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 14 Kasım İzmir elektrik kesintisi...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3865894
Evka 3 (126/11. Sk., 126/12. Sk., 126/9. Sk.)
09:00 - 11:00
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3865924
Alaçatı, Çakabey, Ovacık (7152. Sk., Kabaçelik Sk.)
06:00 - 08:00
19:00 - 21:00
DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3865439
Kıratlı (Kıratlı 1. Sk., Kıratlı 2. Sk., Kıratlı 3. Sk., Kıratlı 4. Sk., Kıratlı 5. Sk., Kıratlı 6. Sk., Kıratlı 7. Sk., Kıratlı 8. Sk., Kıratlı 9. Sk., Kıratlı Atatürk Sk., Kıratlı Cumhuriyet Cd., Kıratlı Hürriyet Cd., Kıratlı Köyü İç Yolu, Kıratlı Vatan Cd.)
10:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3864564
Hacıveli (20. Sk., 20/4. Sk., 39/1. Sk., 40/1. Sk., 40/2. Sk., 407. Sk., 409. Sk., 411. Sk., 411/1. Sk., 412. Sk., 412/1. Sk., 413. Sk., 414. Sk., 414/1. Sk., 415. Sk., 416. Sk., 418. Sk., 430. Sk., 434/1. Sk., 436. Sk., 438. Sk., 439. Sk., 440. Sk., Foça İzmir Karayolu Sk.), Ilıpınar, Kazım Dirik (10/2. Sk., 407. Sk., 466. Sk., 467. Sk., 468. Sk., 469. Sk., 470. Sk., 471. Sk., 472. Sk., 7/3. Sk.), Kemal Atatürk (571. Sk., 575. Sk., 576. Sk., 577. Sk., 578. Sk., 580. Sk., 581. Sk., 582. Sk., 585. Sk., 586. Sk., 587. Sk., 588. Sk., 589. Sk., 590. Sk., 591. Sk., 593. Sk., 594. Sk., Atatürk Cd.), Yenibağarası (20. Sk.), Yeniköy
09:00 - 13:00
Fevzi Çakmak, Yenibağarası (Zeytinköy Mevkii Küme Evleri)
12:00 - 14:00
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3865853
İnönü (6660. Sk.)
11:00 - 14:00
KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3865917
Ulucak Mustafa Kemal Atatürk (208. Sk., 9171. Sk., 9196. Sk., 9200. Sk., 9225. Sk., 9229. Sk., 9233. Sk., 9235. Sk., 9237. Sk., Celal Bayar Blv., Mehmet Akif Ersoy Cd., Mustafa İsmet İnönü Cd., Necdet Bukey Cd.)
10:00 - 12:00
KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3866161
Fatih (Atatürk Cd.)
09:30 - 15:30
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3865957
Aydoğdu (Aydoğdu Küme Evleri, Aydoğdu Merkez Sk., Cevizdalları Küme Evleri, Düzova Küme Evleri, Kocaçınarlar Küme Evleri), Başaran (Başaran Küme Evleri, Başova Küme Evleri, Bayır Küme Evleri, Bozalan Küme Evleri, Sarısu Küme Evleri, Yeşilyurt Küme Evleri), Çanakçı (Bayır Küme Evleri, ÇANAKÇI, Çanakçı Küme Evleri, İğdelce Küme Evleri), Ceritler (Sülüklü Küme Evleri), Çömlekçi (Akar Küme Evleri, Aydoğdu Köyü İç Yolu, Çömlekçi Koyu İç Yolu, Çömlekçi Küme Evleri, Gözlübaba Küme Evleri, Ova Küme Evleri, Şentürk Küme Evleri, SERGİYERİ, Sergiyeri Küme Evleri, TAŞTEPE), İstiklal (Akşemsettin Küme Evleri), Karaburç (Bağarası Küme Evleri, Tastepe Küme Evleri), Sarısu (Eğridere Küme Evleri, Sarısu Küme Evleri), Şemsiler, Suludere (Çanakçı Küme Evleri, Cevizdalları Küme Evleri, Cumhuriyet Koyu İç Yolu, İstıklal Koyu İç Yolu, KARABAĞ, Karabağlar Küme Evleri, Kocaçınarlar Küme Evleri, KOCADERE, Musluk Küme Evleri, SULUDERE, Suludere Merkez Sk., Uzunköy Yolu İç Yolu, Yukarı Akkavaklar Küme Evleri), Uzunköy
09:30 - 17:30
MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3865031
Değirmendere (23 Nisan Cd., 2526. Sk., 2703. Sk., 2706. Sk., 2710. Sk., 2715. Sk., 2716. Sk., 2718. Sk., 2720. Sk., 2723. Sk., 2724, 2725. Sk., 2731/1. Sk., 2734, 30 Ağustos Cd., Bahar Çıkmazı Sk., Çınar Sk., Değirmendere Cami Cd., Demirtaş Sk., Emir Çıkmaz Sk., Gediz Sk., Kaşıkçı Sk., Kaygısız Sk., Konak Çıkmazı Sk., Mandıra Gç., Müftüler Sk., Muhittin Sucu Sk., Şehit Er Barış Demir Cd., Şehit Uzman Çavuş Mustafa Hakan Aydoğmuş Cd., Seyit Bey Sk., Sinema Sk.), Emiralem Merkez (2601. Sk., 2602. Sk., 2603. Sk., 2605. Sk., 2606. Sk., 2607. Sk., 2609, 2610. Sk., 2611. Sk., 2612/1. Sk., 2619. Sk., 2620. Sk., 2625. Sk., 2626. Sk., 2627. Sk., 2628. Sk., 2629. Sk., 2630. Sk., 2632. Sk., 2633. Sk., 2634. Sk., 2635/1. Sk., 2636. Sk., 9 Eylül Kurtuluş Cd., Alşen Sk., Atıcı Çk. Sk., Çaylı Sk., Defne Sk., Emek Çıkmazı Sk., Eski Emiralem Küme Evleri, Eski Emiralem Yolu, Eski Manisa Yolu Mevkii, Fabrika Önü Sk., Geçit Bir Sk., Geçit İki Sk., Hasan İlhan Cd., Hava Pilot Yüzbaşı Murat Aydın Cd., İstasyon Sk., Kemal Atatürk Cd., Koçak Çk. Sk., Küçük Çay Sk., Mor Menekşe Sk., Rabia Hızmay Sk., Samancı Hasan Ersoy Sk., Sünbül Sk., Türker Sk., Yeni Cami Sk.), Göktepe (2636, Eski Manisa Yolu Mevkii, Hasan İlhan Cd., Hava Pilot Yüzbaşı Murat Aydın Cd., Kırmahalle Yolu Sk., Manisa Asfaltı Cd.), Yahşelli (6335. Sk.,
11:00 - 13:00
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3865889
Hürriyet (1640. Sk., 1649. Sk., 1651. Sk., 1662. Sk., 1662/1. Sk., 1714. Sk., 1716. Sk., 3. Karahayıt Mevki Sk., Adagide Yolu Cd., Bayramkuyu Mevkii Küme Evleri, Güney Çevre Yolu, Kanlıca Konağı Mevkii Küme Evleri, Karahayıt Ve Kavukçu Mevkii Küme Evleri, Kıramık- Soğuk-Akıllı Kuyu Mevkii, Ocaklı Küme Evleri, Şehit Ali Dereli Küme Evleri, Yolüstü Küme Evleri), Umurbey (Adagide Yolu Cd., Gerenlikuyu - Sogucaksu Mevkii Küme Evleri, Tolumanlık - Sakallıkuyu Mevkii Küme Evleri, Yanıkkır - Çobankuyu Mevkii Küme Evleri), Yolüstü (Adagide Yolu Cd., Kıramık- Soğuk-Akıllı Kuyu Mevkii, Yolüstü Küme Evleri)
10:00 - 15:00
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3864599
Adnan Menderes (Gökçen Yolu Benli Tepe Küme Evleri, Kazantepe Civarı Küme Evleri), İhsaniye (Çayırarası Küme Evleri, Gökçen Yolu Benli Tepe Küme Evleri)
09:00 - 17:00
İhsaniye (2. Gürcümelek Çk., Arkadaş Sk., Deveci Sk., Fabrika Cd., Gökçen Efe Cd., İnkılap Cd., Işık Sk., Karagazi Cd., Karakulak Çk. Sk., Kazım Dirik Cd., Köşk Cd., Lale Sk., Nilüfer Sk., Saruhan Sk., Solakoğlu Çk. Sk., Yakupağa Çk. Sk., Yavuz Selim Cd., Yörükoğlu Sk.), İstiklal (Berber Sk., Fadıloğlu Sk., Karacaali Cd., Karagazi Cd., Kocaman Çk Sk., Müezzin Sk., Nar Sk., Yeni Sk.)
09:30 - 17:30 TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3866202
19 Mayıs (8513. Sk., 8514. Sk., Osman Dirik Cd.), Subaşı (305. Sk., 307. Sk., 309. Sk., 317. Sk., 324. Sk., 334. Sk., 337. Sk., 340. Sk., 346. Sk., 352. Sk., 354. Sk., 358. Sk., 8813. Sk., Iı. İnönü Cd., Osman Dirik Cd., Süleyman Bozkurt Cd.)
09:00 - 17:00
Bahçelievler
10:30 - 13:30
Torbalı (5042. Sk., 5065. Sk., 5088. Sk., 5090. Sk., 5094. Sk., Hüseyin Kurtuldu Sk., Metropolis Blv.)
09:00 - 15:00
Demirci (16. Sk., 17. Sk., 17/1. Sk., 17/2. Sk., 17/3, 18. Sk., 19. Sk., 6250. Sk., 6250/1. Sk., 6251. Sk., 6251/1. Sk., 6252. Sk., 6253. Sk., 6253/1. Sk., 6254. Sk., 6255. Sk., 6256. Sk., 6257. Sk., 6258. Sk., 6259. Sk., 6260. Sk., 6261. Sk., 6262. Sk., 6262/1. Sk., 6263. Sk., 6420. Sk., Fatih Sultan Mehmet Cd., Fatma Deresi Küme Evleri), Fevzi Çakmak (25. Sk., 59/4. Sk., 8103. Sk., 8103/1. Sk., 8103/7. Sk.), Yeşilköy (6421. Sk., 6421/1. Sk., 6422. Sk., 6423. Sk., 6423/1. Sk., 6423/2. Sk., 6423/3. Sk., 6423/5. Sk., 6424. Sk., 6424/1. Sk., 6425. Sk., 6426. Sk., 6427. Sk., 6427/1. Sk., 6427/2. Sk., 6427/3. Sk., 6428. Sk., Fatih Sultan Mehmet Cd., İzmir Aydın Cd., Tahtalı Küme Evleri), Yoğurtçular (6441. Sk., 6448. Sk., 6448/1. Sk., 6449. Sk., 6450. Sk., 6451. Sk., 6451/1. Sk., 6452. Sk., 6453. Sk., 6454. Sk.)
11:30 - 17:30
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3864369
Çamlıçay (5155. Sk., 5155/2. Sk., 5196. Sk., 5196/1. Sk., 5196/3, 5217. Sk., 5219. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv.), Zeytinalanı (4155. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv.)
09:30 - 17:30
Naipli, Ovacık, Yenice
09:00 - 17:00
Altıntaş (Ahmet Besim Uyal Cd.), Yaka (Ahmet Besim Uyal Cd., Babacan Sk., Erdoğan Ker Cd., Rana Sk.)
10:00 - 16:30
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3865858
29 Ekim, Adatepe, Zafer (2316. Sk., 2331. Sk., 2332. Sk., 2333. Sk., 2334. Sk., 2335. Sk., 2336. Sk., 2337. Sk., 2338. Sk., 2339. Sk., 2340. Sk., 2341. Sk., 2342. Sk., 2342/1. Sk., 2358. Sk., 2359. Sk., 2360. Sk., 2360/1. Sk., 2361. Sk., 2364. Sk., 2365. Sk., 2366. Sk., 2369. Sk., 2370. Sk., 2370/1. Sk., 2371. Sk., 2372. Sk., 2373. Sk., 2374. Sk., 2401. Sk., Çiftlik Sk., Dülger Entegre Et Tesisleri, Gaffar Okkan Sk., TURGUT ÖZAL)
09:00 - 17:00
Ufuk (2763. Sk., 905. Sk., 915. Sk.)
12:00 - 14:00
29 Ekim (Atatürk Cd.), Kaynaklar Merkez (2001. Sk., 2014. Sk., 2015. Sk., 2016. Sk., 2017. Sk., 2021. Sk., 2022. Sk., 2027. Sk., 2053. Sk., 2054. Sk., 2055. Sk., 2058. Sk., Atatürk Cd., Celiloğlu Sk., Gazi Hasan Şen Sk., Kabakçılar Sk., Şehit İslam Yeşil Sk.)
09:00 - 17:00
Çamlıpınar (293/65. Sk.)
13:00 - 17:00
Karacaağaç (4022. Sk., Meşelik Yolu Sk., Yolüstü Mevkii Sk., YOLÜSTÜ SOKAK)
11:30 - 17:30
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3865872
Ferahlı (3419. Sk., 3420. Sk., 3422. Sk., 3423. Sk., 3423/1. Sk., 3433. Sk., 3436. Sk., 3437. Sk., 3438. Sk., 3439. Sk., 3440. Sk., 3451. Sk., 3452. Sk., 3454. Sk., 3515. Sk., 3523. Sk.), İsmet Paşa (3523. Sk., 3533. Sk., 3534. Sk., 3623. Sk., 3676. Sk., 3677. Sk., 3678. Sk., 3679. Sk., 3680. Sk.), Mehmet Akif (Celal Yılmaz Parkı İçi Yolu), Ulubatlı (2740. Sk., 2740/1. Sk., 2753. Sk., 2754. Sk., 2755. Sk., 2756. Sk., 2757. Sk., 2758. Sk., 2762. Sk., 2763. Sk., 3430. Sk., 3449. Sk., Adalet Cd., Kılıç Reis Cd.)
12:00 - 14:00
MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3866633
Oğlananası Atatürk (6424. Sk., Eski Aydın Cd.)
11:30 - 17:30
ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3865848
Sasallı Merkez (1. Sk., 10. Sk., 10/1. Sk., 10/2. Sk., 10/3. Sk., 10/4. Sk., 11. Sk., 11/2. Sk., 12. Sk., 121. Sk., 123. Sk., 13. Sk., 138. Sk., 14. Sk., 141. Sk., 147. Sk., 149. Sk., 15. Sk., 151. Sk., 153. Sk., 16. Sk., 161. Sk., 17. Sk., 18. Sk., 19. Sk., 2. Sk., 20. Sk., 21. Sk., 22. Sk., 23. Sk., 24. Sk., 24/1. Sk., 29. Sk., 3. Sk., 33. Sk., 4. Sk., 43. Sk., 46. Sk., 5. Sk., 6. Sk., 63. Sk., 7. Sk., 8. Sk., 9. Sk., 9/1. Sk.)
09:00 - 17:00
GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3864503
Binbaşı Reşatbey (351. Sk., 373. Sk., 374. Sk., 375. Sk., 375/1. Sk., 376. Sk., 377. Sk., 378. Sk., 379. Sk., 380. Sk., 381. Sk., 382. Sk., 382/1. Sk., 382/2. Sk., 383. Sk., 384. Sk., 384/1. Sk.)
09:00 - 15:00
10:00 - 16:00
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3865883
Mansuroğlu (Ankara Cd., Dumlupınar Cd.)
10:00 - 14:00
Org. Nafiz Gürman (7094. Sk., 7096/1. Sk., 7098. Sk., 7099. Sk., 7099/1. Sk., 7100. Sk., 7102. Sk., 7103. Sk., 7151. Sk., 7158. Sk., 7159. Sk., 7355. Sk.), Yamanlar (7094. Sk., 7099. Sk., 7161. Sk., 7343. Sk., 7344. Sk., 7344/1. Sk., 7345. Sk., 7345/1. Sk., 7355. Sk., Kubilay Cd.)
09:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3866078
Limontepe (9669. Sk., 9693. Sk., 9693/3. Sk., 9695. Sk., 9700. Sk., 9700/1. Sk., 9701. Sk., 9702. Sk., 9702/1. Sk., 9703. Sk., 9704. Sk., 9704/1. Sk., 9705. Sk., 9705/1. Sk., 9705/2. Sk., 9707. Sk., 9710. Sk., 9717. Sk., 9723. Sk., 9724/1. Sk., 9724/2. Sk., 9725. Sk., 9728. Sk., 9730. Sk., 9731. Sk., 9732. Sk., 9733. Sk., 9736. Sk., 9738. Sk., 9739. Sk., 9741. Sk., 9742. Sk., 9743. Sk., 9757. Sk.), Salih Omurtak (9590. Sk., 9693. Sk., 9693/1. Sk.)
08:00 - 12:00
Bahriye Üçok (9600. Sk., 9645. Sk., 9646/1. Sk., 9672. Sk., 9673. Sk., 9674. Sk., 9675. Sk., 9676. Sk., 9677. Sk., 9679/2. Sk., 9685/1. Sk.), Limontepe (9693. Sk., 9742. Sk., 9743. Sk.), Salih Omurtak (9587. Sk., 9594. Sk., 9600. Sk., 9602. Sk., 9628. Sk., 9629. Sk., 9629/1. Sk., 9635. Sk., 9655. Sk., 9658. Sk., 9659. Sk., 9660. Sk., 9661. Sk., 9662. Sk., 9662/1. Sk., 9662/2. Sk., 9662/3. Sk., 9663. Sk., 9663/1. Sk., 9663/2. Sk., 9664. Sk., 9665. Sk., 9665/1. Sk., 9666. Sk., 9667. Sk., 9668. Sk., 9670. Sk., 9670/1. Sk., 9671. Sk., 9671/1. Sk., 9672. Sk., 9672/1. Sk., 9673. Sk., 9691. Sk., 9693. Sk., 9693/1. Sk., 9693/2. Sk., 9696. Sk., 9697. Sk., 9698. Sk., 9699. Sk.)
13:00 - 16:30