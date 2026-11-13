İzmir'in huzuru emeklilerin gözdesi: İZBAN'a binip o durakta inin! Hem sakin hem de ucuz hafta sonu rotası

EFES'TEN ŞİRİNCE'YE

Selçuk denildiğinde akla ilk gelen yerlerin başında dünyaca ünlü Efes Antik Kenti geliyor. Binlerce yıllık geçmişiyle ziyaretçilerini tarihin içinde yolculuğa çıkaran antik kentte Celsus Kütüphanesi, Büyük Tiyatro ve mermer caddeler görülmeye değer noktalar arasında bulunuyor.

İlçenin bir diğer önemli durağı ise Meryem Ana Evi. Doğayla iç içe konumuyla dikkat çeken bu kutsal mekân, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor. Tarih ve inanç turizmini bir arada yaşamak isteyenler için önemli bir gezi noktası oluşturuyor.

Selçuk gezisinin olmazsa olmazlarından biri de Şirince. Taş evleri, dar sokakları, tarihi dokusu ve yöresel ürünleriyle ünlü köy, özellikle sakin bir gün geçirmek isteyenlerin ilgisini çekiyor. Şirince'de köy sokaklarında yürüyüş yapılabilir, yöresel lezzetler tadılabilir ve küçük dükkânlardan hediyelik ürünler alınabilir. Bunların yanı sıra ilçede bulunan St. Jean Bazilikası, Ayasuluk Kalesi, İsa Bey Camii ve Efes Arkeoloji Müzesi de gezi programına eklenebilecek önemli duraklar arasında yer alıyor.