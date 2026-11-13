SON DAKİKA: İzmir'de 18 canın gittiği faciada 'bir bardak su' mucizesi! 'Suyu içerken patlama oldu'

"O ANDA 100 KİŞİYE YAKIN İNSAN VARDI"

Fabrikada 3 ocağın bulunduğunu belirten Yiri, "Bakım 15 günde bir oluyor. Ocak bölümü bakım sırasında durduruluyordu. Hiçbir şekilde çalıştırılamaz. O anda 100 kişiye yakın insan vardı. Çalışma olacak yerde emniyet şeridi çekiliyor. Ani bir müdahale yapılmaması için mühendisler talimat veriyordu. Ben girmeden önce ustalar arar, 'Muharrem her şey kontrol altında' derdi, biz içeriden çıkmadan faaliyet gösteremezler. Çıktıktan sonra faaliyet başlardı." dedi.