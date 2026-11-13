MİLLİ Ağaçlandırma Günü kapsamında Menemen'de fidanlar toprakla buluştu. Menemen, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Emiralem Barajı üstünde geçtiğimiz yıl yanan ormanlık alanın yeniden yeşertilmesi ve doğaya kazandırılması için fıstık çamı fidanları toprakla buluştu. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ile birlikte Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, Menemen Garnizon Komutanı Menemen Garnizon Komutanı Topçu Albay Recai Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, Menemen Ticaret Odası Başkanı Alican Bursalı ve öğrenciler orman alanına birlikte geldi.