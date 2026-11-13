Prematüre bebeklerin yaşam mücadelesi

İzmir'de, 15 Kasım Dünya Prematüre Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, erken doğumla dünyaya gelen bebeklerin yaşam mücadelesi ve ailelerinin yaşadıkları süreçler anlatıldı. Tüp bebek tedavisiyle 15 yıl sonra ikiz annesi olan Elveda Uygeç, 31 hafta 6 günlük doğan bebeklerinin 55 gün yoğun bakımda kaldığını belirtirken, 860 gram doğan Ela'nın annesi Nilgün Alkan, "Mucizemize olan inancımızı ve umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik" dedi. Yenidoğan Ünitesi İdari Sorumlusu Prof. Dr. Şebnem Çalkavuz ise yardımcı üreme teknikleri ve anne olma yaşının gecikmesinin prematüre doğum oranlarındaki artışta etkili olduğunu söyledi. Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Dilek Orbatu ise multidisipliner bir anlayışla hareket ettiklerini ifade edip, "Anne sütüne bir an önce kavuşmalarını sağlayabilmek için onları destekleyici uygulamaları yoğun bakımlarımızda hayata geçirmiş durumdayız. Bu da bizim için gerçekten kıvanç verici bir durum. Sağlıklı bir biçimde bebeklerimizin ailelerine kavuşup güzel günlere umutla yürümelerini sağlıyoruz" açıklamasında bulundu.