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Haberler İzmir Türkiye'ye iade edilen suç örgütü elebaşı Sercan Sayal İzmir'de tutuklandı!

Türkiye'ye iade edilen suç örgütü elebaşı Sercan Sayal İzmir'de tutuklandı!

Yunanistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA

Giriş Tarihi:

Türkiye’ye iade edilen suç örgütü elebaşı Sercan Sayal İzmir’de tutuklandı!

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Başkanlıkları, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda; "tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçları başta olmak üzere 116 ayrı suçtan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal, Yunanistan'dan Türkiye'ye iade edilmişti.

Türk Hava Yolları'nın TK1844 sefer sayılı, TC-LGS kuyruk numaralı uçağıyla Yunanistan'dan getirilen Sayal, dün saat 14.11'de İstanbul Havalimanı'na iniş yapmıştı. Ardından İzmir'e getirilen Sayal, İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Sayal, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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