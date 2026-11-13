Yaralar dayanışmayla sarılacak

İZMİR iş dünyası temsilcilerince Aliağa'da demir çelik fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden 18 kişinin aileleri için Bir Acıya Bin Omuz Bağış Kampanyası başlatıldı. İzmir Ticaret Odasından (İZTO) yapılan açıklamada, olayın ardından AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın hayatını kaybeden kişilerin ailelerine destek verilmesi çağrısının önemsendiği belirtildi. Açıklamada "Yaralarımızı daha önce olduğu gibi hep birlikte saracağız" denildi. Öte yandan soruşturmada aralarında kalite ve planlama müdürü, idari müdür, şirketin Aliağa şube müdürü, çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi, çelikhane şefi, periyodik kontrol mühendisi, bölüm mühendisi ile vinç mekanik bakım mühendisinin de olduğu 9 kişi tutuklandı.