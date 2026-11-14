İZMİR'DE SULAR KESİLDİ! | İZSU DUYURDU: 14 KASIM İZMİR SU KESİNTİSİ

Son dakika İzmir haberleri... İZSU duyurdu. İzmir'de saatlerce sular akmayacak. İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 14 Kasım Cumartesi İzmir su kesintisi...
İZMİR SU KESİNTİSİ 14 KASIM
BAYRAKLI - EMEK 14.11.2026 saat 11:46 ile 12:46 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ALPASLAN, BAYRAKLI, ÇİÇEK, FUAT EDİP BAKSI 14.11.2026 saat 11:05 ile 14:05 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA - BARBAROS, GAZİ OSMAN PAŞA, RAFET PAŞA 14.11.2026 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA - ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 14.11.2026 saat 11:01 ile 13:01 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK - AŞAĞI 14.11.2026 saat 10:38 ile 12:38 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
OSMANİYE 14.11.2026 saat 10:11 ile 14:12 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES - OĞLANANASI ATATÜRK, OĞLANANASI CUMHURİYET 14.11.2026 saat 11:52 ile 14:52 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.