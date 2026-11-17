Samsun'un Çarşamba ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Cezaevinden 2 ay önce çıktığı öğrenilen 38 yaşındaki Nurettin Gürgün, birlikte yaşadığı 71 yaşındaki annesi İftadiye Gürgün'ü evlerinde darbederek ağır yaraladı.
Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
ANNESİNİ EVDE DARBEDEREK ÖLDÜRDÜ
Olay, dün saat 19.00 sıralarında Çarşamba ilçesine bağlı Orta Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nurettin Gürgün (38), birlikte yaşadığı annesi İftadiye Gürgün'ü (71) evlerinde darbetti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İftadiye Gürgün, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
23 AYRI SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Olayın ardından Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan Nurettin Gürgün gözaltına alındı. Şüphelinin uyuşturucu madde kullanma, kasten yaralama, cinsel taciz, mala zarar verme ve 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından toplam 23 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Gürgün'ün 2 ay önce cezaevinden çıktığı belirtildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Hayatını kaybeden İftadiye Gürgün'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Emniyetteki sorgulaması tamamlanan cinayet şüphelisi Nurettin Gürgün, bugün Çarşamba Adliyesine sevk edildi.