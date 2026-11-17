İzmir'de çeşitli suçlardan aranan şahısların deniz yoluyla yurt dışına kaçırılacağı yönündeki istihbarat üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, Çeşme'de iki tekneye operasyon düzenledi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 7 kişi ile kaçış organizasyonunda yer aldıkları değerlendirilen 3 şüpheli olmak üzere toplam 10 kişi yakalandı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 16 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyon, aranan şahısların deniz yoluyla yurt dışına çıkarılacağı yönündeki istihbari bilgiler üzerine başlatıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çeşme Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla iki tekneye eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

AĞIR SUÇLARDAN ARANAN İSİMLER YAKALANDI

Operasyonda yakalanan 7 kişinin, kasten öldürme, nitelikli yağma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık, silahla tehdit, hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından arandığı belirtildi. Yakalanan şahıslardan 2'sinin kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı bildirildi. Kaçış organizasyonunda yer aldıkları değerlendirilen 3 şüphelinin de yakalanmasıyla operasyonda gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi.

SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

İki tekneye düzenlenen operasyonda 2 tabanca, 6 şarjör ve 98 fişek ele geçirildi. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.