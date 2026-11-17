İZMİR'İN Gaziemir ilçesinde eski bir kurşun fabrikasının bulunduğu 75 bin metrekarelik alanda yürütülen radyoaktif kirlilik temizliği tamamlandı. Çalışmalar, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamındaki panellerde ele alındı. Çevre ve atık yönetimi alanında faaliyet gösteren şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Buğra Kaan Özer, "96 bin farklı noktadan radyoaktif ölçüm yapıldı. 500 farklı noktadan sondajla birlikte yer altı temizliği kontrol edildi. Bütün raporlar gerekli kurumlara sunuldu" dedi. 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta yaklaşık 5,5 milyon metrekarelik enkaz kaldırma çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Buğra Kaan Özer, 10.5 milyon metreküpe yakın molozun yüzde 90'ının geri dönüştürüldüğünü söyledi. Enkaz atıklarının metal ve ham madde geri kazanımının yanı sıra çimento üretiminde ve altyapı çalışmalarında yeniden kullanıma hazır hale getirildiğini aktaran Özer, 2022'de faaliyete geçen tesislerinde lityum iyon pilleri de geri dönüştürerek lityum, kobalt, nikel, alüminyum ve bakır gibi değerli ham maddeleri yeniden ekonomiye kazandırdıklarını ifade etti.