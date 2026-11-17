Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'in 13 ilçesinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İzmir'İn hangi ilçelerinde saatlerce kesinti yaşanacak? İşte 18 Kasım İzmir elektrik kesintisi...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 KASIM ÇARŞAMBA
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3864326
Fevzipaşa (1000. Sk.)
09:00 - 14:00
Atatürk (1016. Sk., Beyler Sk., Değirmen Yolu Sk.), Fatih, Fevzipaşa (1000. Sk., 1005. Sk., 1006. Sk., 1009/2. Sk., 1011. Sk., 1014. Sk., 1015. Sk., 1016. Sk., Bayatlı Cd., Çatal Çınar 3 Küme Evleri, Değirmen Yolu Sk., Kadife Sk., Mehmet Akif Ersoy Cd., Nilüfer Sk., Yeni Cd.), İslamsaray, Sindel
12:30 - 13:50
Çamavlu (Çamavlu Küme Evleri)
09:30 - 17:30
Tavukçukuru (Tavukçukuru Merkez Küme Evleri)
11:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3867534
Rafet Paşa (5369. Sk., 5370. Sk., 5372/1. Sk., Abdi İpekçi Cd.), Yeşilova (Abdi İpekçi Cd.)
09:00 - 15:00
Yeşilova (4033. Sk., 4033/1. Sk., 4033/3. Sk., 4066/1. Sk., 4074/1. Sk., Abdi İpekçi Cd.)
09:00 - 15:00
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3867521
Celal Bayar (6471/1. Sk.), Şifne (6000. Sk., 6429. Sk., 6430. Sk., 6433. Sk., 6433/1. Sk., 6434. Sk., 6435. Sk., 6436. Sk., 6437. Sk., 6438. Sk., 6439. Sk., 6440. Sk., 6446. Sk., 6448. Sk., 6454. Sk., 6455. Sk., 6456. Sk., 6457. Sk., 6458. Sk., 6459. Sk., 6467. Sk., 6468. Sk., 6469. Sk., 6470. Sk., 6471. Sk., 6472. Sk., 6473. Sk., 6474. Sk., 6474/1. Sk., 6475. Sk., 6476. Sk., 6477. Sk., 6478. Sk., 6479. Sk., 6480. Sk., 6482. Sk., 6483. Sk., 6484. Sk., 6485. Sk., 6489. Sk., 6489/1. Sk., 6491. Sk., 6491/1. Sk.)
09:00 - 17:00
DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3866839
Çandarlı (1001. Sk., 1002. Sk., 1003. Sk., 1004. Sk., 1005. Sk., 1006. Sk., 1007. Sk., 1011. Sk., 1030. Sk., 1030/5 Sk., 1031. Sk., 1032. Sk., 1033. Sk., 1034. Sk., 1034/1. Sk., 1034/2. Sk., 1035. Sk., 1036. Sk., 1036/1. Sk., 1037. Sk., 1039. Sk., 1045. Sk., 1046. Sk., 1050. Sk., 1051. Sk., 1052. Sk., 1053. Sk., 1054. Sk., 1058. Sk., 1060. Sk., 1085. Sk., 163. Sk., 163/1. Sk., 163/2. Sk., 163/3. Sk., 163/4. Sk., 163/5. Sk., 163/6. Sk., 163/7. Sk., 164. Sk., 165. Sk., 166. Sk., 167. Sk., 168. Sk., 169. Sk., 171. Sk., 171/1. Sk., 172. Sk., 173. Sk., 173/1. Sk., 173/2. Sk., 173/3. Sk., 173/4 Sk., 174. Sk., 181. Sk., 181/1. Sk., 183. Sk., 183/1. Sk., 184. Sk., 184/1. Sk., 185. Sk., 185/1. Sk., 186. Sk., 203. Sk., 204/1. Sk., 206. Sk., 206/4. Sk., 206/5. Sk., 209. Sk., 211. Sk., 219. Sk., 220. Sk., 221. Sk., 223. Sk., 225. Sk., 227. Sk., Alkor 1. Sk., Alkor 2. Sk., Alkor Sk., Altın Kent 1. Sk., Altın Kent 3. Sk., Altın Kent Sk., Altınkent 2. Sk., Burak Reis Cd., Denizköy Çandarlı Yolu Sk., Dumlupınar Cd., Eyko 1. Sk., Eyko 10. Sk., Eyko 100. Sk., Eyko 105. Sk., Eyko 109. Sk., EYKO 11, Eyko 111. Sk., Eyko 113. Sk., Eyko 114. Sk., Eyko 115. Sk., Eyko 116. Sk., Eyko 118. Sk., Eyko 119. Sk., Eyko 12. Sk., Eyko 126. Sk., Eyko 13. Sk., Eyko 14. Sk., Eyko 15. Sk., Eyko 16. Sk., Eyko 17. Sk., Eyko 18. Sk., Eyko 2. Sk., Eyko 20. Sk., Eyko 21. Sk., Eyko 21/1. Sk., Eyko 22. Sk., Eyko 24. Sk., Eyko 25. Sk., Eyko 26. Sk., Eyko 27. Sk., Eyko 28. Sk., Eyko 29. Sk., Eyko 3. Sk., Eyko 30. Sk., Eyko 31. Sk., Eyko 32. Sk., Eyko 33. Sk., EYKO 34. Sk., Eyko 36. Sk., Eyko 37. Sk., Eyko 38. Sk., Eyko 39. Sk., Eyko 4. Sk., Eyko 41. Sk., Eyko 46. Sk., Eyko 47. Sk., Eyko 48. Sk., Eyko 5. Sk., Eyko 6. Sk., Eyko
10:00 - 12:00
Gazipaşa (55/1. Sk., 57. Sk., 61. Sk., 61/1. Sk., 61/2. Sk., 61/3. Sk., 63. Sk., 65. Sk., 65/1. Sk., 65/2. Sk., 65/3. Sk., 67. Sk., 67/1. Sk., 67/2. Sk., 69. Sk., 69/1. Sk., 71. Sk., 71/1. Sk., 71/2. Sk., 71/3. Sk., 71/4. Sk., 73. Sk., 75. Sk., 75. Yıl Cd., 77. Sk., 79. Sk., Begonya Sk., Çiğdem Sk., Manolya Sk., Mor Salkım Sk., Şakayık Sk., Sarmaşık Sk., Yakamoz Cd., Zeyrek Sk., Zeytin Çiçeği Sk.), İsmetpaşa, Salimbey (112. Sk., 114. Sk., 116. Sk., 116/1. Sk., 59. Sk., 77/1. Sk., 77/15. Sk., 77/2. Sk., 77/6 Sk., Adalet Sk., Papatya Sk., Site İç Yol, Yakamoz Cd., Yamaç Sk.), Uzunburun
13:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3866054
Atatürk (1. Sk., 100. Sk., 100/2. Sk., 101. Sk., 102. Sk., 103. Sk., 104. Sk., 105. Sk., 107. Sk., 108. Sk., 109. Sk., 11. Sk., 110. Sk., 111. Sk., 113. Sk., 115. Sk., 116. Sk., 117. Sk., 118. Sk., 119. Sk., 12. Sk., 121. Sk., 122. Sk., 124. Sk., 125. Sk., 126. Sk., 127. Sk., 128. Sk., 129. Sk., 13. Sk., 130. Sk., 14. Sk., 140. Sk., 142. Sk., 150. Sk., 152. Sk., 154. Sk., 16. Sk., 160. Sk., 164. Sk., 166. Sk., 168. Sk., 17. Sk., 170. Sk., 170/1. Sk., 172. Sk., 174. Sk., 176. Sk., 178. Sk., 18. Sk., 182. Sk., 184. Sk., 186. Sk., 188. Sk., 19. Sk., 190. Sk., 192. Sk., 194. Sk., 196. Sk., 2. Sk., 21. Sk., 22. Sk., 26. Sk., 27. Sk., 28. Sk., 29. Sk., 33. Sk., 34. Sk., 36. Sk., 37. Sk., 38. Sk., 39. Sk., 4. Sk., 42. Sk., 46. Sk., 5. Sk., 50. Sk., 52. Sk., 53. Sk., 54. Sk., 56. Sk., 61. Sk., 67. Sk., 7. Sk., 73. Sk., 74. Sk., 77/7. Sk., 79. Sk., 8. Sk., 80. Sk., 800. Sk., 801. Sk., 803. Sk., 805. Sk., 806. Sk., 809. Sk., 812. Sk., 813. Sk., 82. Sk., 83. Sk., 84. Sk., 89. Sk., 9. Sk., 90. Sk., 92. Sk., 94. Sk., 95. Sk., 96. Sk., 97. Sk., 98. Sk., 99. Sk., Akasya Cd., Ardıç Sk., Aşıklar Cd., Avni Arbaş Sk., Barış Cd., Büyük Deniz Sahil Cd., Çandede Cd., Cemil Midilli Cd., Değirmenlik Cd., Ferit Oğuzbayır Cd., Foça Limanı, Gürgen Sk., İmbat Cd., Mustafa Konuk Cd., Orkide Sk., Poyraz Cd., Reha Midilli Cd., Selçuk Dirim Cd., Sevgi Cd., Site İç Yolu, Zakkum Sk., Zeytin Sk.), Fatih (Beyaz Sk., GÖKÇEN SK., Gökçen Sk., Gözde Sk., İsmail Cem Cd., Oruç Reis Cd., Polat Sk., Yazgın Sk., Yener Sk.), Fevzi Çakmak, Fevzipaşa (102. Sk., 108. Sk., 175. Sk., 177. Sk., 179. Sk., 180. Sk., 181. Sk., 183. Sk., 185. Sk., 187. Sk., 189. Sk., 189/1. Sk., 191. Sk., 193. Sk., 197. Sk., 199. Sk., 201. Sk., 203. Sk., 205. Sk., 207. Sk., 209. Sk., 210. Sk., 211. Sk., 212. Sk., 213. Sk., 214. Sk., 216. Sk., 218. Sk., 220. Sk., 222. Sk., 226. Sk., 228. Sk., 236. Sk., 238. Sk., 264. Sk., 99. Sk., Barış Cd., Boztepe Mevkii Küme Evleri, Değirmenlik Cd., Mersinaki Cd., Reha Midilli Cd., Şehit Ali Yarba Sk.), İsmetpaşa (131. Sk., 133. Sk., 135. Sk., 137. Sk., 139. Sk., 141. Sk., 143. Sk., 145. Sk., 147. Sk., 149. Sk., 151. Sk., 153. Sk., 155. Sk., 157. Sk., 159. Sk., 161. Sk., 163. Sk., 165. Sk., 167. Sk., 169. Sk., 171. Sk., 173. Sk., 175. Sk., 193. Sk., 198. Sk., 200. Sk., 202. Sk., 204. Sk., 206. Sk., 216. Sk., 218. Sk., 220. Sk., 237. Sk., 239. Sk., 243. Sk., 245. Sk., 247. Sk., 248. Sk., 249. Sk., 250. Sk., 251. Sk., 257. Sk., 257/1. Sk., 259. Sk., 261. Sk., 263. Sk., 265. Sk., 267. Sk., 272. Sk., 273. Sk., 274. Sk., 275. Sk., 276. Sk., 278. Sk., 280. Sk., 281. Sk., 282. Sk., 283. Sk., 284. Sk., 286. Sk., 287. Sk., 288. Sk., 289. Sk., 290. Sk., 291. Sk., 292. Sk., 297. Sk., 298, 298. Sk., 300. Sk., 304. Sk., 306. Sk., 307. Sk., 308. Sk., 309. Sk., 311. Sk., 312/1. Sk., 313. Sk., 315. Sk., 317. Sk., 318. Sk., 319. Sk., 320. Sk., 326. Sk., 328. Sk., 329. Sk., 331. Sk., 332. Sk., 333. Sk., 335. Sk., 336. Sk., 338. Sk., 340. Sk., 342. Sk., 348. Sk., 350. Sk., 352. Sk., 354. Sk., 356. Sk., 366. Sk., 368. Sk., 370. Sk., 372. Sk., 374. Sk., 376. Sk., 378. Sk., 382. Sk., 384. Sk., 385. Sk., 390. Sk., 392. Sk., 394. Sk., Ferruh Başağa Sk., Mersinaki Cd., Reha Midilli Cd.)
01:00 - 08:00
Mareşal Fevzi Çakmak
09:00 - 17:00
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3867351
Aksoy (1747. Sk., 1748. Sk., 1751. Sk., 1752. Sk., 1753. Sk., Halim Erker Sk., Haluk Besen Sk., Hasan Tahsin Abakan Sk.)
10:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3867532
Çatak, Dokuzlar (Bozoklar Küme Evleri, Dokuzlar Küme Evleri)
09:30 - 17:30
MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3867698
29 Ekim (Ova Küme Evleri), 75. Yıl Cumhuriyet, 85. Yıl Cumhuriyet (4101. Sk., 4103. Sk., 4105. Sk., 4107. Sk., 4109. Sk., 4109/1. Sk., 4119. Sk., 4119/1 Sk., 4135. Sk., 4139. Sk., 4139/1. Sk., 4139/2. Sk., 4142. Sk., 4143. Sk., 4144. Sk., 4145/1. Sk., 4147. Sk., 4148. Sk., 4151. Sk., 4152. Sk., Doğu Cad., Menemen Yolu Sk., Selanik Cd., Stadyum Cd., Vatan Cd.), Ahıhıdır (1602. Sk., Eski Kesik Köy Yolu Sk., Seyrekköy Kanal Yolu Sk., Taban Mevkii Yolu Sk.), Atatürk, Camiikebir (313. Sk., Uluyol Mevkii Yolu Sk.), Gazi Mustafa Kemal (4104. Sk., 4104/1. Sk., 4104/2. Sk., 4106. Sk., 4108. Sk., 4110. Sk., 4112. Sk., 4112/1. Sk., 4112/2. Sk., 4114. Sk., 4114/1. Sk., 4114/2. Sk., 4114/3. Sk., 4118. Sk., 4120. Sk., 4120/1. Sk., 4120/3. Sk., 4121. Sk., 4122. Sk., 4123. Sk., 4123/1. Sk., 4125. Sk., 4125/1. Sk., 4126. Sk., 4126/1. Sk., 4126/2. Sk., 4127. Sk., 4127/1. Sk., 4128. Sk., 4128/1. Sk., 4129. Sk., 4130. Sk., 4132. Sk., 4132/1. Sk., Atatürk Meydanı, Kavaklı Cd., Kaynaklar 1. Çıkmaz Sk., Kaynaklar 2. Çıkmaz Sk., Kaynaklar 3. Çıkmaz Sk., Kaynaklar Cd., Selanik Cd., Seyrek Atatürk Sk., Vatan Cd.), Günerli (2001, 2002. Sk., 2003. Sk., 2004. Sk., 2006/1, 2007. Sk., 2008. Sk., 2009. Sk., 2009/1. Sk., 2011 Sk., 2011/1. Sk., 2013/1. Sk., 2021 SK., 2022. Sk., 2029. Sk., 2030. Sk., 9 Eylül Cd., Umut Cd.), İnönü (4111. Sk., 4113. Sk., 4113/3, 4113/5, 4115. Sk., 4115/1. Sk., 4115/2. Sk., 4115/3. Sk., 4115/4. Sk., 4115/5. Sk., 4115/6. Sk., 4115/7. Sk., 4115/8. Sk., 4115/9. Sk., 4116. Sk.,
09:00 - 17:00
75. Yıl Cumhuriyet (3501. Sk., 42. Sk., 43. Sk., 44. Sk., 44/1. Sk., 44/2. Sk., 45. Sk., 46. Sk., 47. Sk., 49. Sk., 50. Sk., 51/1. Sk., 53. Sk., 56. Sk., Anadolu Cd., Mehmet Akif Ersoy Cd., Yusuf Kafalı Cd., Zekeriya Toksuz Cd.), 85. Yıl Cumhuriyet, Ahıhıdır (1501. Sk., 1502. Sk., 1503. Sk., 1603. Sk., 1604. Sk., 1605. Sk., 1606. Sk., 1609. Sk., 3 Eylül Sk., Ağa Çeşme Sk., Cıkmaz, Eski Kesik Köy Yolu Sk., Fabrika Sk., Hacı Hüseyin Sk., Hasan Fikri Sk., Kenar Sk., Kesikköy Gç. Sk., Kiremitçi Sk., Mavradin Yolu Sk., Okkaoğlu Sk., Ortaköy Mevki Yolu Sk., Sabancı Sk., Sebahattin Karakaplan Sk., Şehit Kemal Cd., Seyrekköy Cd., Seyrekköy Geçidi Sk., Seyrekköy Kanal Yolu Sk., Taban Mevkii Yolu Sk., Ulucak Kanal Yolu Sk.), Buruncuk (400. Sk., 401. Sk., 402. Sk., 403. Sk., 404. Sk., 405. Sk., 406. Sk., 407. Sk., 412. Sk., 412/1. Sk., 413. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., Vakıflar Küme Eveleri Sk.), Camiikebir (1600. Sk., 1601. Sk., Bülent Ecevit Blv., Çanakkale Asfaltı Cd., Cıkmaz, Eski Bergama Cd., Eski Mahkeme Cd., Fabrika Gç., Gökçe Gç. Sk., Gökçe Sk., Güngörmez Sk., Hocazade Sk., Kesikköy Gç. Sk., Kılıçarslan Sk., Ortaköy Mevki Yolu Sk., Seyrekköy Kanal Yolu Sk., Sungur Tekin Sk., Türkmen Sk., Ulucamii Sk., Yonca Sk., Ziya Gökalp Cd.), Çavuş (200. Sk., 201. Sk., 202. Sk., 203. Sk., 204. Sk., 205. Sk., 206. Sk., 207. Sk., 208. Sk., 209. Sk., 210. Sk., 211. Sk.,
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3867395
Yeniceköy (Yeniceköy Küme Evleri)
09:30 - 15:30
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3866141
Büyükkömürcü (Büyükkömürcü Cumhuriyet Küme Evleri, Büyükkömürcü İstiklal Küme Evleri, Büyükkömürcü Köyü İç Yolu, Göktepe Küme Evleri, Mezarlık Küme Evleri), Küçükkömürcü (Küçükkömürcü Yolu)
09:30 - 17:30
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3866905
Belenbaşı (3001. Sk., 3002. Sk., 3002/1. Sk., 3002/2. Sk., 3003. Sk., 3004. Sk., 3005. Sk., 3006. Sk., 3007. Sk., 3008. Sk., 3009. Sk., 3010. Sk., 3011. Sk., 3012. Sk., 3013. Sk., 3014. Sk., 3015. Sk., 3015/1. Sk., 3015/2. Sk., 3015/3. Sk., 3016. Sk., 3016/1. Sk., 3017. Sk., 3017/1, 3018. Sk., 3018/1. Sk., 3018/2. Sk., 3018/3. Sk., 3018/4. Sk., 3019. Sk., 3019/1. Sk., 3020, 3020/1. Sk., 3023. Sk., Belen Cd., Beylik Cd., Goca Yörük Cd., Hürriyet Cd., Karatekeli Cd.), Kırklar (Karatekeli Cd.)
09:00 - 17:00
Adatepe (Doğuş Cd.), Kuruçeşme (203/20. Sk., 203/29. Sk., 203/33. Sk., 203/41. Sk., 203/45. Sk., 203/47. Sk., 203/49. Sk., 205/13. Sk., 205/2. Sk., 205/26. Sk., 205/3. Sk., 205/34. Sk., 205/36. Sk., 205/40. Sk., 205/41. Sk., 205/5. Sk., 205/6. Sk., Ahmet Piriştina Blv., Doğuş Cd.)
09:00 - 16:00
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3867630
Atamer (2580. Sk., 2591. Sk., 2610. Sk., 2611. Sk., 2614. Sk., Samsun Cd.), Mehmet Akif (Celal Yılmaz Parkı İçi Yolu), Millet (2564. Sk., 2565. Sk., 2566. Sk., 2567. Sk., 2568. Sk., 2569. Sk., 2570. Sk., 2571. Sk., 2572. Sk., 2577. Sk., 2578. Sk., 2579. Sk., 2579/1. Sk., 2580. Sk., 2581. Sk., 2582. Sk., 2585. Sk., Samsun Cd.), Saygı (2654. Sk., 2655. Sk., 2656. Sk., 2657. Sk., 2658. Sk., 2659. Sk., 2660. Sk., 2663. Sk., 2665. Sk., 2669. Sk., 2770. Sk., 2772. Sk., 2776. Sk., Barış Cd., Samsun Cd., Toros Cd.)
10:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3867514
Kuyucak (7754. Sk., Aski Köy Küme Evleri, Menderes Orhanlı Yolu Sk.)
11:00 - 14:00
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3867554
Emek (1660. Sk., 7002. Sk., 7009. Sk., 7200. Sk., 7201. Sk., 7202. Sk., 7202/1. Sk., 7203. Sk., 7203/1. Sk., 7204. Sk., 7205. Sk., 7233. Sk., 7234. Sk.), Gümüşpala (1660. Sk., 7000. Sk., 7000/1. Sk., 7002. Sk., 7002/1. Sk., 7003. Sk., 7003/1. Sk., 7003/2. Sk., 7007. Sk., 7007/1. Sk., 7009. Sk., 7009/1. Sk., 7010. Sk.)
09:00 - 17:00
Gümüşpala (7019. Sk., 7052/1. Sk., 7068. Sk., 7069. Sk., 7070. Sk., 7075. Sk., 7076. Sk., 7076/1. Sk., 7077. Sk., 7078. Sk., 7078/1. Sk., 7079. Sk., 7080. Sk., 7081. Sk., 7081/1. Sk., 7081/2. Sk., 7081/4. Sk., 7085. Sk., 7086/1. Sk., Şehit Şahin Şimşek Sk.)
09:00 - 17:00