İzmir haberleri... Ege'nin en büyük kentlerinden İzmir'de bazı ilçelerin nüfusu, Türkiye'deki birçok şehrin toplam nüfusunu geride bırakıyor. Bu ilçelerin başında ise Buca geliyor. Sokaklarındaki yoğun hareketlilik, geniş yerleşim alanları ve kalabalık nüfusuyla dikkat çeken Buca, açıklanan nüfus rakamlarıyla yeniden gündeme geldi. 520 bin 941 kişinin yaşadığı ilçe, Türkiye'de 40'tan fazla ilin nüfusunu aşarak İzmir'in en dikkat çekici yerleşim merkezlerinden biri olduğunu gösterdi.
BUCA'NIN NÜFUSU BİRÇOK ŞEHRİ GERİDE BIRAKTI
Buca, yalnızca İzmir'in değil, Türkiye'nin de nüfus bakımından öne çıkan ilçeleri arasında yer alıyor. 520 bin 941 kişilik nüfusuyla pek çok ilin toplam nüfusundan daha büyük bir yerleşim merkezi olan ilçe, bu özelliğiyle dikkat çekiyor.
İlçenin nüfus büyüklüğü, Buca'nın artık sıradan bir yerleşim alanının çok ötesine geçtiğini gösteriyor. Yarım milyonu aşan nüfusuyla Buca, kendi başına büyük bir şehir kadar insanı bünyesinde barındırıyor.
İZMİR'İN EN KALABALIK İLÇESİ UNVANINI KORUYOR
İzmir'in 30 ilçesi arasında nüfus liderliği Buca'nın elinde bulunuyor. İlçeyi kalabalık nüfusuyla Karabağlar ve Bornova takip ediyor. Bu tablo, İzmir'deki nüfus dağılımında Buca'nın ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu ortaya koyuyor.
Geniş yerleşim bölgeleri ve sürekli devam eden günlük yaşamıyla öne çıkan Buca, İzmir'in nüfus hareketliliğinin en yoğun hissedildiği ilçelerden biri olmayı sürdürüyor.
BUCA'NIN BÜYÜKLÜĞÜ İZMİR'İN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
Buca'nın nüfusunun 40'tan fazla ilin nüfusunu aşması, İzmir'in demografik büyüklüğünü gösteren çarpıcı örneklerden biri olarak değerlendiriliyor. Birçok ilin toplam nüfusundan daha fazla insanın yaşadığı ilçede günlük yaşamın hareketliliği de bu büyüklüğü hissettiriyor.
İzmir denildiğinde akla çoğunlukla Konak, Karşıyaka ve Alsancak gibi bölgeler gelse de nüfus rakamları Buca'nın kent içerisindeki ağırlığını açıkça ortaya koyuyor. Yarım milyonu aşan nüfusuyla Buca, İzmir'in en büyük ilçesi olmasının yanı sıra Türkiye genelinde de dikkat çeken bir yerleşim merkezi olmayı sürdürüyor.