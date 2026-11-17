Ne İstanbul ne Ankara! İzmir'in bu ilçesi 40'tan fazla ili geride bıraktı! Rakamları gören şaşırıyor

İzmir haberleri... Ege'nin en büyük kentlerinden İzmir'de bazı ilçelerin nüfusu, Türkiye'deki birçok şehrin toplam nüfusunu geride bırakıyor. Bu ilçelerin başında ise Buca geliyor. Sokaklarındaki yoğun hareketlilik, geniş yerleşim alanları ve kalabalık nüfusuyla dikkat çeken Buca, açıklanan nüfus rakamlarıyla yeniden gündeme geldi. 520 bin 941 kişinin yaşadığı ilçe, Türkiye'de 40'tan fazla ilin nüfusunu aşarak İzmir'in en dikkat çekici yerleşim merkezlerinden biri olduğunu gösterdi.

BUCA'NIN NÜFUSU BİRÇOK ŞEHRİ GERİDE BIRAKTI

Buca, yalnızca İzmir'in değil, Türkiye'nin de nüfus bakımından öne çıkan ilçeleri arasında yer alıyor. 520 bin 941 kişilik nüfusuyla pek çok ilin toplam nüfusundan daha büyük bir yerleşim merkezi olan ilçe, bu özelliğiyle dikkat çekiyor.

İlçenin nüfus büyüklüğü, Buca'nın artık sıradan bir yerleşim alanının çok ötesine geçtiğini gösteriyor. Yarım milyonu aşan nüfusuyla Buca, kendi başına büyük bir şehir kadar insanı bünyesinde barındırıyor.