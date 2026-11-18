İzmir'de yaşayan bir kişi, çevre yolunda faaliyet gösteren bir tesisin otoyola katılım noktasında bulunan "geometrik kusurun" can güvenliğini tehlikeye attığını ifade ederek Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu. Çevre yoluna katılımda dur tabelası bulunduğunu, yüksek hızla akan yola diğer araçların durarak katılım sağlamaya zorlanmasının otoyol mantığına, mühendislik ilkelerine ve trafik güvenliğine aykırı olduğunu belirten kişi, bölgede can güvenliği riskinin ortadan kaldırılması için çalışma yapılmasını istedi. Başvuruyu inceleyen KDK, talebin karşılanması adına Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri ile temas kurdu.

UYARI LEVHASI DEĞİŞTİ

KGM, tesisteki katılım kesiminde delinatörlerle üçgen alan oluşturularak burun düzenlemesi yapıldığını, otoyola güvenli bir katılım açısı oluşturulduğunu bildirdi.